張清芳朝聖火星人布魯諾演唱會！弄丟愛馬仕限量錢包　結局超驚人

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▲張清芳（前面中間）和朋友一起去朝聖火星人布魯諾的演唱會，散場時發現愛馬仕限量錢包不見了。（圖／蔣雅淇臉書）

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末在高雄開唱，吸引多名藝人前往追星，包括張清芳、郭書瑤、Popu Lady宇珊等。不過沒想到張清芳在散場坐上車子之後，卻發現自己的限量愛馬仕錢包不翼而飛，裡面還有現金、證件和信用卡，讓她非常慌張，所幸被一名善心妹妹撿到，讓她重新拾回錢包，一行人不禁大讚，「這就是台灣人的效率，Bruno Mars 歌迷的水準！」主播蔣雅淇在臉書發文表示，「五萬人演唱會掉了錢包可能找到嗎？現金、證件、信用卡～還有難以買到的限量愛馬仕錢包」，原來是她和張清芳等人一起去高雄看火星人布魯諾的演唱會，結果離開會場後，張清芳發現限量的愛馬仕錢包不見了，他們隨即衝回現場，不過因為當時在散場，他們被工作人員擋在外面，只好先去備案。過了約2小時，正當他們以為錢包回不來時，沒想到有一個妹妹把錢包送回，他們忍不住大讚，「這就是台灣人的效率，Bruno Mars歌迷的水準。」但蔣雅淇接著也自爆，不只張清芳出事，「我也半斤八兩，民宿入口鎖壞了，我把房門緊緊栓好，還放了椅子擋在門口以防萬一」，早上出門才發現，整晚根本就把鑰匙插在鑰匙孔上，「『人笨沒藥醫』形容我剛剛好。」這次火星人布魯諾演唱會有不少人去朝聖，藝人郭書瑤也前往高雄觀賞，不過因為她身穿會發亮的螢光棒上衣，跟著音樂舞動，事後卻遭到外界質疑，覺得她的衣服太亮，會影響其他觀眾的觀看體驗。她10日出席記者會表示，打擾到其他觀眾很抱歉，也透露那件衣服是她自己做的，身上還有開關，「我看了很多演唱會現場，會有粉絲這麼做，很抱歉讓他們困擾，我不敢再用了。」