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U23／中華隊3:0險勝委內瑞拉！全隊慘遭投手壓制2安打罕見贏球

記者吳政紘/綜合報導

▲中華隊U23對戰委內瑞拉，全隊敲出2支安打，竟然還贏球，圖為王宇傑。（圖／棒協提供）
▲中華隊U23對戰委內瑞拉，全隊敲出2支安打，竟然還贏球，圖為王宇傑。（圖／棒協提供）
U23世界盃棒球賽預賽，中華隊遇上委內瑞拉，雖然已經無緣晉級複賽，但中華隊仍將士用命，最終以3:0險勝委內瑞拉，中華隊全隊只有敲出2支安打，吞下7次三振，選到3次保送，因為在5局利用對手暴投得分，但確定要打7到12名的排名賽。由於中國紹興當地下大雨影響，比賽打打停停，7局才由黃柏叡、邱鑫敲出安打連下2分完成比賽。

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中華隊慘被封鎖　雨勢太大影響手感

中華隊此役投手群表現出色，先發投手呂昱廷主投4局被打3安打，無失分，2保送，4次三振拿下勝投。陳品宏、王宇傑等業餘好手也都守住勝利。

中華隊攻勢在5局上由曾昱磬保送上壘，加上黃柏叡短打推進，最後利用對方投手暴投取分。

7局上MORI BRICEÑO接替投球，林佳緯、王念好都出局後，眼看中華隊要被無安打封鎖，但曾昱磬保送上壘，又是黃柏叡、邱鑫敲出安打，一口氣拿下2分，才讓中華隊避免吞下難堪紀錄。

中華隊7局下由王宇傑持續壓制，但是游擊手劉俊緯等因為飛球沒接到失誤，還好最後還是守下，沒有造成更大傷害。

2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單

總教練：#88 郭李建夫

教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發

防護員：郭祐任、彭昱瑄

投手：

#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）

捕手：

#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）

內野手：

#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）

外野手：

#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）


2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。

免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)
 

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