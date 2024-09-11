《哈利波特》影集選角正式展開　所有人種都能演主角？

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▲榮恩衛斯理在原著中已有描述來自紅髮家族，除非改編，否則很難改換人種。（圖／摘自IMDb)

▲黑人版妙麗早在《哈利波特》 舞台劇中已經出現過。（圖／摘自Facebook）

雖然《哈利波特》作者JK羅琳近來對於跨性別者的態度益發引起外界憤怒，新版《哈利波特》影集的籌拍仍受到各方關注，根據美國權威娛樂雜誌綜藝報報導，製作單位已經發布選角通知，只要是在明年4月還是9歲到11歲的範圍，英國、愛爾蘭的兒童，不管任何人種、種族與性別或是任何的認定方式，都可以參加徵選，網友推測「黑人妙麗」或是其他人種的主角，極有可能會出現。曾經風靡全球的《哈利波特》系列電影，扮演哈利、榮恩與妙麗的丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森都是白人，原著中提到過榮恩來自於有著一頭紅髮的衛斯理家族，是唯一在外表上對於人種有寫得非常清楚的一位，3大主角中也就屬榮恩最難敲定其他種族的小朋友扮演，除非劇組打算對於原著有一番改編。外界既定印象中該是白人、舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》卻改由黑人扮演的妙麗，當年舞台劇上演前就引爆爭議話題，JK羅琳堅持自己沒有特別設定妙麗的人種，黑人來飾演也無不可。當今歐美娛樂界最講求選角多元化、具有包容性，迪士尼動畫的真人版已經都用過膚色深的演員來飾演卡通裡被畫成白人的角色，《哈利波特》影集版若採取這樣的選角策略，也不會是故意搞怪。綜藝報報導，《哈利波特》影集的製作單位在選角通知中要求有意爭取面試的小朋友，每個人要準備兩段短片，第一段是念一首喜歡的小詩或是講述一段小故事，最長不要超過30秒，要用自己原來的腔調，且不要選擇《哈利波特》其中的段落。然後是一支自我介紹，最長不要超過一分鐘，除了講自己的出生地、住家環境之外，還要提到跟自己最親近的家人、朋友或是寵物，同樣的，要用自己本來的腔調，不要故意裝正統英國腔，截止日期是今年的10月31日，預計明年開拍。