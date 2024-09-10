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「新新併」變數？台新金、新光金明開臨時董事會　擬提高換股比例

記者林莞茜／綜合報導

▲台新、新光金11日召開臨時董事會，擬討論提高換股比例案。（圖／記者顏真真攝）
▲台新、新光金11日召開臨時董事會，擬討論提高換股比例案。（圖／記者顏真真攝）
台新金、中信金雙龍搶珠，都想併購新光金，今（10）日傳出，有消息人士表示，台新與新光金將連袂在11日下午舉行臨時董事會，討論提高換股比例案，引發市場關注。對此，台新金晚間發布重訊，強調相關訊息應於董事會決議後對外公告，對於傳言召開臨時董事會調高換股比例「不予回應」。

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台新金重訊指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關報載傳聞，本公司不予評論。

今日最新消息，中信金控向金管會申請「公開收購」新光金控股票，金管會主委彭金隆對此表示，已在9月4日要求中信金補件。而中信金晚間也發出8點聲明，證實金管會有正式來文，請中信金針對公開收購後的相關議題，包括合併綜效、資本籌措及經營規劃等，都有相關提問，公司也都如期如實回覆。

台新金及新光金於8月22日雙雙召開董事會通過100%換股合併計畫，台新金為存續公司，以每0.6022股普通股換新光金1股普通股，中信金卻在隔日宣布擬公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金0.3132股普通股及現金新台幣4.09元。

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