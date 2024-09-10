台積電進駐熊本帶來繁榮與挑戰！知名拉麵「找嘸人」　揮別菊陽町

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台積電在日本熊本縣菊陽町設廠後，為當地帶來繁榮與錢潮，然而，也造成當地租金與起薪高升，替其他企業帶來挑戰。菊陽町一間知名拉麵店「天外天」，便因找不到員工，決定撤出菊陽町。根據《每日新聞》報導，這間「天外天」拉麵店以豚骨湯頭，加上蒜粉的濃烈風味聞名，最初在熊本市開店深受歡迎，於2022年底搬到菊陽町，撐不到兩年時間，老闆就決定於11月10日結束營業，重新回到熊本。「天外天」的老闆小田圭太郎表示，原本預期台積電來此設廠能夠帶來人潮，事實也確實如此，然而雖然店內生意好，但卻面臨難以招聘員工的問題。小田圭太郎透露，3年前曾短暫在東京車站地下餐飲街開店，當年時薪1300日圓的條件就能吸引大批應徵者，然而，在菊陽町同樣開出時薪1300日圓，卻沒什麼人要來應徵。由於人手不足，「天外天」不得不只在中午時間開店，晚上直接打烊不營業。但是這樣一來由於營業時間縮短，雖然中午的生意依舊很好，但考慮到開店租金，營業利潤並不如想像中可觀。小田圭太郎表示，今年夏天又有一位員工離職，想到之後還要興建第2座晶圓廠，當地的租金與起薪條件只會越來越高，乾脆重新回到熊本。