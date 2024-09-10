玖壹壹健志結婚了！Mia挺孕肚現身戶政事務所　春風、洋蔥也在場

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▲▼Mia（下圖左）挺孕肚現身戶政事務所，和健志登記結婚。（圖／Dora IG）

▲戶政事務所儼然變成玖壹壹的簽名會現場。（圖／Dora IG）

嘻哈團體玖壹壹成員健志上個月宣布女友Mia懷孕，還曬出寶寶的超音波照，驚喜宣布「我要當爸了！」接著他包下摩天輪螢幕，並拿著鮮花下跪向Mia求婚，現場還有一群好友祝福，看起來相當幸福。而2人也在今（10）日前往戶政事務所完成結婚登記，全被好友Dora（謝雨芝）拍下，也看到玖壹壹成員春風和洋蔥都到場祝福。Dora在IG現時動態分享，健志和Mia一起到戶政事務所登記結婚的畫面，雖然當時2人都背對鏡頭，但可以看到健志穿著輕鬆，一件白色寬鬆T恤搭配棕色吊帶褲，Mia則穿一件白色細肩內襯，搭配針織花紋洋裝，身材依舊纖細，完全看不出來是懷孕的準媽咪，就連Dora也說「孕婦這麼辣合理嗎？」不只Dora，玖壹壹的另外2名團員春風和洋蔥也到場，且現場似乎有很多粉絲，戶政事務所瞬間成為簽名會現場，洋蔥在結婚明信片上瘋狂簽名，接著健志也把明信片拿過去接力簽名，讓Dora忍不住笑虧，「911怎麼會在戶政事務所簽名？？」且健志還放閃，對著鏡頭並指著Mia說，「介紹一下，我老婆啦」，瞬間讓人被閃瞎。健志在上個月20日宣布自己即將當爸，要和女友Mia一起迎接寶寶的到來，還說已經想好乳名了；接著8月底包下摩天輪，打上「Marry me？」向Mia求婚，畫面相當浪漫；9月1日他們也舉辦了性別派對，請來一大票朋友公布寶寶性別，看到大氣球被戳破，瞬間有許多象徵男生的藍色氣球飄出；今日他們又現身戶政事務所登記，一連串甜密行程讓粉絲都相當祝福，也期待他們的寶寶順利出生。