PS5 Pro來了！3大性能強化「一台賣破2萬」　上市日期、外觀公開

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▲PS5 Pro主打「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」，讓遊戲體驗再升級 。（圖／PlayStation YouTube）

▲PS5 Pro 透過 AI 技術，打破畫質和效能間的取捨，讓玩家可以把畫面和順暢度全盤掌握。（圖／PlayStation YouTube）

▲PS5 Pro 以PS5 Slim 機身為主，並搭配3條橫槓，建議零售價為699.99美元，約新台幣2萬2500元。（圖／PlayStation YouTube）

千呼萬喚始出來！傳聞已久的索尼互動娛樂（SIE）透過「PlayStation 5 技術發表會」公開，「PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）」預訂在2024年11月7日上市，，PS5 Pro 將主打「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」。PS5 首席架構師 Mark Cerny 表示，PS5 Pro 是繼 PS4 Pro 後，PlayStation 推出的第二款「中間世代加強版主機」，；PS5 Pro 也包含「PS5 Pro Game Boost」功能，可以用在 8500 多款可在 PS5 Pro 遊玩的 PS4 遊戲，此功能可以穩定提高效能、增強 PS4 遊戲的解析度。Mark Cerny 指出，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度更是提高45%，且透過更強大的光線追蹤處理系統，能讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍。此外，除了考量玩家需求，許多遊戲開發者向 PlayStation 反映，，畫質模式的畫質較好，但只有每秒30幀，效能模式每秒60幀，但卻必須犧牲畫質；所以，打破畫質和效能間的兩難，發表會中，以《最後生還者 Part 2》為例，PS5 Pro 能維持每秒60幀的同時，擁有順暢的畫面，且在遠景也能將建築的細節、陰影表現得更為逼真。而 PS5 Pro 的外觀設計和傳聞中相同，主要以PS5 Slim 機身為主，並搭配3條橫槓，PS5 Pro 硬碟容量升級至 2TB，主機並不會附贈光碟機，需要光碟機的玩家，可選購與 PS5 相同型號的光碟機。PS5 Pro 也能與所有原先 PS5 的週邊相容，例如 PSVR2、PS Portal、Dualsense Edge 等。PS5 Pro 主機預計在2024年11月7日正式發售，售價約為新台幣2萬2500元左右，9月26日起開放預購，目前台灣會否同步開賣尚未確定。