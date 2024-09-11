PS5 Pro來了！3大性能強化「一台賣破2萬」　上市日期、外觀公開

千呼萬喚始出來！傳聞已久的 PS5 加強版主機「PS5 Pro」終於要在全球上市，索尼互動娛樂（SIE）透過「PlayStation 5 技術發表會」公開，「PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）」預訂在2024年11月7日上市，建議零售價為699.99美元（約新台幣2萬2500元），PS5 Pro 將主打「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」。
PS5 首席架構師 Mark Cerny 表示，PS5 Pro 是繼 PS4 Pro 後，PlayStation 推出的第二款「中間世代加強版主機」，整體優化內容有3大方向，分別是「更大的GPU」、「進化版光線追蹤」、「AI驅動畫面倍線」；PS5 Pro 也包含「PS5 Pro Game Boost」功能，可以用在 8500 多款可在 PS5 Pro 遊玩的 PS4 遊戲，此功能可以穩定提高效能、增強 PS4 遊戲的解析度。
Mark Cerny 指出，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度更是提高45%，且透過更強大的光線追蹤處理系統，能讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍。
此外，除了考量玩家需求，許多遊戲開發者向 PlayStation 反映， PS5 遊戲需要提供「畫質模式」和「效能模式」，畫質模式的畫質較好，但只有每秒30幀，效能模式每秒60幀，但卻必須犧牲畫質；所以 PS5 Pro 加入由 AI 驅動的「PlayStation 光譜超解析度」技術，打破畫質和效能間的兩難，發表會中，以《最後生還者 Part 2》為例，PS5 Pro 能維持每秒60幀的同時，擁有順暢的畫面，且在遠景也能將建築的細節、陰影表現得更為逼真。
而 PS5 Pro 的外觀設計和傳聞中相同，主要以PS5 Slim 機身為主，並搭配3條橫槓，PS5 Pro 硬碟容量升級至 2TB，主機並不會附贈光碟機，需要光碟機的玩家，可選購與 PS5 相同型號的光碟機。PS5 Pro 也能與所有原先 PS5 的週邊相容，例如 PSVR2、PS Portal、Dualsense Edge 等。
PS5 Pro 主機預計在2024年11月7日正式發售，售價約為新台幣2萬2500元左右，9月26日起開放預購，目前台灣會否同步開賣尚未確定。
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Mark Cerny 指出，PS5 Pro 的 GPU 運算單元比 PS5 原型主機增加了 67%，記憶體速度快28%，總體畫面渲染速度更是提高45%，且透過更強大的光線追蹤處理系統，能讓畫面投射速度達到 PS5 原型主機的2至3倍。
此外，除了考量玩家需求，許多遊戲開發者向 PlayStation 反映， PS5 遊戲需要提供「畫質模式」和「效能模式」，畫質模式的畫質較好，但只有每秒30幀，效能模式每秒60幀，但卻必須犧牲畫質；所以 PS5 Pro 加入由 AI 驅動的「PlayStation 光譜超解析度」技術，打破畫質和效能間的兩難，發表會中，以《最後生還者 Part 2》為例，PS5 Pro 能維持每秒60幀的同時，擁有順暢的畫面，且在遠景也能將建築的細節、陰影表現得更為逼真。
而 PS5 Pro 的外觀設計和傳聞中相同，主要以PS5 Slim 機身為主，並搭配3條橫槓，PS5 Pro 硬碟容量升級至 2TB，主機並不會附贈光碟機，需要光碟機的玩家，可選購與 PS5 相同型號的光碟機。PS5 Pro 也能與所有原先 PS5 的週邊相容，例如 PSVR2、PS Portal、Dualsense Edge 等。
PS5 Pro 主機預計在2024年11月7日正式發售，售價約為新台幣2萬2500元左右，9月26日起開放預購，目前台灣會否同步開賣尚未確定。