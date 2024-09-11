世界盃足球資格賽／中國隊1:2沙烏地阿拉伯　球迷怒喊：伊萬下課

中國隊又輸了！2026年世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，中國男足昨（10）日以1:2慘敗沙烏地阿拉伯，連續2場落敗，在小組賽墊底，中國足球隊經歷上仗慘輸日本7分的大敗後，原本想捲土重來，蔣聖龍上半場迫使沙烏地阿拉伯發生烏龍球，讓中國男足先開紀錄。不過沙國的哈桑·卡德絲（Hassan Kadesh）靠著兩記頭槌攻破國足門將王大雷，最終中國男足於大連主場以1：2落敗，在世界盃資格賽2連敗。中國隊主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）也被球迷高喊「下課」，要他辭職以示負責。
中國隊力圖振作 賽後主帥被趕下台
經歷單場7分落敗的「國恥」戰役之後，中國男足遇上勁旅沙烏地阿拉伯，中國眾將全場15次射門比沙國的11次還要多，一度有機會贏球，卻又被自己玩掉，上半場15分鐘，蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙國球員導致對方發生烏龍球，中國男足以1：0領先。
不過下半場沙國開始反攻，藉由角球攻勢，Hassan Kadesh頭槌建功，追成1：1平手。上半場補時5分鐘，武磊頭槌攻門，球撞中楣角彈出，未能在半場前再領先。
中國男足上半場5次攻門，比沙國多1次，下半場54分鐘，中國男足開角球，後備入替的王上源接應隊友傳球，門前頭槌撞入，但越位在先。
但到90分鐘，Hassan Kadesh再以頭槌攻破中國男足大門，中國隊反攻無力，最終以1：2落敗，在世界盃會外賽連輸2場。
中國球迷賽後高喊「伊萬下課！」多次要他下台負責。他則在記者會上說：「這個問題不是給我的，上一場確實大比分失利，小組中三個強隊日澳沙實力很強。我們在這個小組的目標是前四，進入下一階段的比賽，我們正在朝著這個目標努力。還有8場比賽，第二場比賽已經比上一場表現更好了，我對球隊有更大的希望。」
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經歷單場7分落敗的「國恥」戰役之後，中國男足遇上勁旅沙烏地阿拉伯，中國眾將全場15次射門比沙國的11次還要多，一度有機會贏球，卻又被自己玩掉，上半場15分鐘，蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙國球員導致對方發生烏龍球，中國男足以1：0領先。
不過下半場沙國開始反攻，藉由角球攻勢，Hassan Kadesh頭槌建功，追成1：1平手。上半場補時5分鐘，武磊頭槌攻門，球撞中楣角彈出，未能在半場前再領先。
中國男足上半場5次攻門，比沙國多1次，下半場54分鐘，中國男足開角球，後備入替的王上源接應隊友傳球，門前頭槌撞入，但越位在先。
但到90分鐘，Hassan Kadesh再以頭槌攻破中國男足大門，中國隊反攻無力，最終以1：2落敗，在世界盃會外賽連輸2場。
中國球迷賽後高喊「伊萬下課！」多次要他下台負責。他則在記者會上說：「這個問題不是給我的，上一場確實大比分失利，小組中三個強隊日澳沙實力很強。我們在這個小組的目標是前四，進入下一階段的比賽，我們正在朝著這個目標努力。還有8場比賽，第二場比賽已經比上一場表現更好了，我對球隊有更大的希望。」