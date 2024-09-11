世界盃足球資格賽／中國隊1:2沙烏地阿拉伯　球迷怒喊：伊萬下課

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▲中國男足世界盃預賽與澳門進行小組賽，最終以1:2慘敗。圖為場邊中國觀眾替國足搖旗吶喊。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國男足於大連主場以1：2落敗，在世界盃資格賽2連敗。中國隊主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）也被球迷高喊「下課」，要他辭職以示負責。（圖／美聯社／達志影像）

中國隊又輸了！2026年世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，中國男足昨（10）日以1:2慘敗沙烏地阿拉伯，連續2場落敗，在小組賽墊底，經歷單場7分落敗的「國恥」戰役之後，中國男足遇上勁旅沙烏地阿拉伯，中國眾將全場15次射門比沙國的11次還要多，一度有機會贏球，卻又被自己玩掉，上半場15分鐘，蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙國球員導致對方發生烏龍球，中國男足以1：0領先。中國男足上半場5次攻門，比沙國多1次，下半場54分鐘，中國男足開角球，後備入替的王上源接應隊友傳球，門前頭槌撞入，但越位在先。但到90分鐘，Hassan Kadesh再以頭槌攻破中國男足大門，中國隊反攻無力，最終以1：2落敗，在世界盃會外賽連輸2場。中國球迷賽後高喊「伊萬下課！」多次要他下台負責。