乾杯8月營收創同期次高　餐飲、零售齊下迎中秋大檔

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乾杯集團公告，8月自結合併營收4.02億元，年減11.29%、月增12.73%；累計1至8月合併營收29,92億元、年減7.87％，齊寫同期次高。展望後市，集團餐飲、零售雙管齊下積極搶攻中秋大檔，營收有望加溫。乾杯表示，今年多數消費者出國頻率增加，台灣餐飲事業表現未如去年盛況，不過仍有「黑毛屋」與「黑毛屋本家」鍋物品牌業績在炎熱氣候下較去年、前月皆逆勢成長，亮眼表現反應國人對火鍋的喜愛程度。乾杯指出，加上外販事業以日本和牛穩定的進口力及冷藏加工服務獲業界好口碑，不斷拓展新客戶，帶動營收大幅成長，也推升台灣事業營收成長表現。中國大陸事業持續調控體質因應市場疲軟拖累下，寫下合併營收同期次高表現。9月迎接中秋檔期，乾杯旗下四大燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」、「和牛47」推出中秋主題套餐，並加長營業時段爭取營收，訂位已達8至9成滿，隨著中秋節將近，訂位率將持續攀高。另乾杯提到，零售電商事業「乾杯超市」今年推出多達10款老乾杯、乾杯燒肉居酒屋燒肉禮盒及毛孩乾杯牛舌漢堡排新商品，並擴增銷售管道、行銷活動，搶攻中秋自烤與送禮商機。目前全通路已賣破2000組，業績目標挑戰年增2成。展店部份，乾杯集團台灣事業持續展店，同時提升營運效率，「黑毛屋本家」第五家分店進駐嘉義耐斯王子大飯店，已於9月1日開幕，將「黑毛屋招待所」改以雙品牌之姿，提供嘉義民眾精緻鍋物個人鍋、預約制共鍋多元選擇，迎接秋冬火鍋旺季。Q4將再展4間分店以上，包含老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，持續擴大市占率增添業績動能，期待再創佳績。