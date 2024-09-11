摩羯颱風災情持續傳出！越南增至逾120人亡　大多死於山崩、山洪

我是廣告 請繼續往下閱讀

摩羯颱風為越南北部山區帶來豪雨，引發土石流及洪水，後續災情報告仍在傳出。越南政府災害相關部門表示，截至10日為止，已造成至少127人死亡，另有54人失蹤、約752人受傷。綜合外媒及越媒報導，摩羯7日在越南東北部沿海地區登陸，摧毀大片工業區和住宅區，多條河流水位上升到警戒水平，洪水淹沒村莊和居民區。越南北部最大河流「紅河」，水位達到16年來最高水位，迫使部分河內居民從週一晚上開始撤離。越南政府災害部門表示，大部分遇難者是死於山崩和山洪爆發。此外，摩羯還造成4.8萬間房屋受損，大部分位於沿海地區的廣寧省和海防市。50歲的潘氏雪住在河邊，她透露自己從未看過水位漲這麼高：「我失去了一切，必須來到地勢較高的地方才能保命。我們無法攜帶任何東西，現在全部都泡在水下了。」摩羯颱風也重創越南北部旅遊業，大部分行程都被迫取消或改期，當地旅遊公司高層指出，這是第一次自然災害影響如此多的地區，安排大批遊客去處變得相當困難。