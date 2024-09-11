CoCo「加10元多1杯」奶茶！中秋節果茶30元喝6天　康青龍買一送一

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▲CoCo都可奶茶三兄弟大杯原價65元、阿薩姆奶茶原價50元，今週三好友日兩杯組合價75元；中秋節「果茶30元」喝6天。（圖／翻攝自CoCo都可官網）

▲康青龍最新優惠「桂花茶王買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）

即將迎接秋天，天氣熱爆可能還有颱風生成，手搖飲CoCo都可今（11）日週三好友日，祭出台灣人最愛的奶茶三兄弟「加10元多1杯」阿薩姆奶茶！中秋節加碼祭出解膩百香綠茶、芒果綠茶通通「單杯30元」，消暑解渴，100元買三杯還有找；康青龍則有桂花茶王「買一送一」優惠一次整理。台灣人不能沒有奶茶，CoCo都可招牌人氣飲品「奶茶三兄弟」，堪稱咀嚼控的最愛，濃郁奶茶香搭配滿滿整杯都是料，放有配料三兄弟「手工煮布丁、手工仙草、蜜珍珠」的Q彈黃金組合，推薦三分糖少冰完美比例。相當於兩杯只要75元，現省40元好佛心。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月11日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。中秋節烤肉吃月餅不能沒有手搖飲料解渴，CoCo都可明（12）日起至9月17日，連續6天加碼「果茶單杯30元」優惠！臨櫃購買、或使用都可訂線上預訂，都可享「百香綠茶(大)、芒果綠茶(大)」通通特價30元，每杯現省15元、相當於直接下殺67折，掏出100元買三杯還有找。提醒大家，外送平台/門市外送不參與；商場/部分門市不適用；各優惠不併用，活動數量有限售完為止。康青龍最新優惠開喝「桂花茶王買一送一」！選以茶中之王調入金黃絢爛桂花醬，茶湯溫潤回甘、配上微甜清香的桂花，香氣十足又順口。即日起至9月25日，使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券就能爽喝桂花茶王「買一送一」。提醒大家，數量有限，領完為止。