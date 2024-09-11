幻象2000上尉飛官謝沛勳獲救生還！抵童綜合醫院　意識清楚傷勢曝

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昨（10）日晚間8時35分，空軍上尉飛官謝沛勳駕駛幻象2000戰機執行夜航訓練，由於飛機失去動力彈跳逃生，晚間獲救後送梧棲漁港上岸，今（11）日凌晨1時35分送抵台中童綜合醫院，據了解謝沛勳受輕傷，張開雙眼意識清楚，目前位於童綜合醫院治療中。國防部10日說明，空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機，晚間8時05分由新竹基地起飛實施夜間訓練，晚間8時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘，昨晚10時20分確定謝沛勳獲救生還，意識清楚，晚間10時40分許由海巡艇完成人員接駁，送國軍醫院接受進一步檢查。據了解，謝沛勳今天凌晨1點35分，由救護車送抵童綜合醫院梧棲院區，他躺在擔架、頭部被固定保護，到院後隨即推進急診室。謝沛勳婚後育有1女1子，臉書上都是一家4口的出遊照，妻子在去年空軍節也感嘆發文表示，眾人看似光環的職業下，實則很不容易，小孩和另一半也都在忍受寂寞分離，「你用生命保護著國家，也守護著我們一家」。