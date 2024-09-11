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貝碧佳颱風生成「中秋節攪局」！4天後逼近台灣　最新預測路徑曝

記者張嘉哲/綜合報導

▲今年第13號颱風「貝碧佳（Bebinca）」在10日晚間生成，雖然目前還距離台灣非常遙遠，預計本週日將會最靠近台灣。（圖/中央氣象署）
▲今年第13號颱風「貝碧佳（Bebinca）」在10日晚間生成，雖然目前還距離台灣非常遙遠，預計本週日將會最靠近台灣。（圖/中央氣象署）
今年第13號颱風「貝碧佳（Bebinca）」在10日晚間生成，目前還距離台灣非常遙遠，不過根據中央氣象署最新預估路徑，未來貝碧佳颱風會往西北轉西北西朝琉球南方海域移動，在9月15日附近，也就是4天後最靠近台灣，如果在中秋節有安排假期出遊的民眾，將要持續關注貝碧佳颱風的動向。

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氣象粉專台灣颱風論壇天氣特急今（11）日凌晨在臉書表示：「第13號貝碧佳颱風已經形成，預估將穿越日本琉球直奔中國浙江，但目前路徑變數仍大，還是有修正空間，距離台灣的遠近將會視高壓強弱而定，還要持續的觀察下去。」

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▲貝碧佳颱風10日晚間生成，目前預估路徑誤差範圍還很大，民眾要持續觀察颱風動向。（圖/台灣颱風論壇）
粉專也分享有趣的知識表示「貝碧佳颱風是澳門提供的，原意是牛奶布丁，這個好吃的東西會不會飄過來，真的還不知道，大家可以看颱風的誤差範圍部分，從九州外海一路圈到台灣北部，區間超大，所以現在確定路線是不可能的，但最接近台灣的時間應該就是落在禮拜天，有事的自己要特別留意動向。」

貝碧佳颱風生成「攪局中秋節」！最新預估路徑曝光

氣象署則表示，貝碧佳颱風目前只是輕度颱風，目前距離台灣還非常遙遠，以時速25轉18公里向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里，預測未來往西北轉西北西朝琉球南方海域移動，目前根據最新路徑潛勢預報，貝碧佳在4天後，也就是本週日最靠近台灣北部海域，往上海移動。

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▲貝碧佳颱風未來將以時速25轉18公里向西北進行，在4天後，也就是本週日最靠近台灣。（圖/日本氣象廳）
至於未來一週天氣如何，氣象署提到，台灣仍處於低壓帶內，雲量較多且易降雨，各地高溫仍然落在32度左右，沒下雨的話外出還是感受悶熱，週末14日至中秋節17日，受到低壓帶影響，水氣增多，天氣不穩定，六日北東地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下週一、二東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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