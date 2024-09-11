貝碧佳颱風增強中！各國「最新路徑」預測出爐　吳德榮揭侵台機率

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▲貝碧佳颱風一路往西北方前進，路徑偏東的份量大，侵襲台灣機率較低。（圖／翻攝NCDR）

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶、颱風外圍的影響，民眾要特別注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

貝碧佳颱風（國際命名：Bebinca，澳門提供）在昨（10）日晚間生成，綜觀中央氣象署和其它各國預測路徑，，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，仍有少數路徑預測，貝碧佳會離台灣很近，，下週菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展，是否成為颱風，對中秋節天氣有何影響，有待觀察。西北太平洋目前有「貝碧佳颱風」和「熱帶性低氣壓TD15」存在，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，TD15 向西北、朝浙江前進，對台無影響；吳德榮說明，下週二中秋節（9/17）晚上，菲律賓東方海面有其它擾動發展，目前評斷，貝碧佳颱風和這個擾動，對台灣中秋節天氣皆無直接影響。不過，由於大氣環境複雜，各國模式模擬持續調整，應繼續觀察。氣象署預報員黃恩鴻則說明，貝，不過由於太平洋高壓勢力沒有明顯增強，因此貝碧佳颱風沿著高壓邊緣往前，導致整體路徑偏東，距離台灣較遠，目前評斷，近期天氣部分，吳德榮說道，今天熱帶性低氣壓TD15通過台灣北部海面，距離台灣稍遠，因此各地大致維持多雲時晴、白天偏熱的天氣，中南部近山區，午後會有局部雷陣雨，，氣溫分佈上，北部攝氏22至36度、中部攝氏24至35度、南部攝氏23至36度、東部攝氏23至36度。吳德榮提醒，明日至週六（9/12至9/14）台灣東側有水氣移入，大氣不穩定，。週日、下週一（9/15至9/16）北台灣有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。中秋節