全家冰磚拿鐵10元多一杯！今起連喝5天　中秋節7-11美式4杯100元

全家本週咖啡優惠開跑了！今（11）日起會員喝冰磚拿鐵、特大冰荔枝貴妃紅茶、濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元；7-11中秋節優惠開跑，即起APP行動隨時取則推出520元咖啡組合，門市則自明（12）日起有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。
🟡全家便利商店
📍門市｜9月11日起至9月15日（會員限定）
◾大杯冰磚拿鐵，5.7折（原價70元、特價40元）
◾搖搖茶吧特大冰荔枝貴妃紅茶，5.8折（原價65元、特價38元）
◾私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月12日至9月17日（會員限定）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜即日起至9月17日
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
📍APP｜9月4日至9月13日
◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）
◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
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