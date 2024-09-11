7-11中秋節出手了！美式20元、拿鐵28元　超殺優惠比買一送一便宜

全家冰磚拿鐵10元多一杯！今起連喝5天　中秋節7-11美式4杯100元

記者鍾怡婷/綜合報導杯

▲7-11中秋節優惠開跑，即起APP行動隨時取則推出520元咖啡組合，門市則自明（12）日起有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11中秋節優惠開跑，即起APP行動隨時取則推出520元咖啡組合，門市則自明（12）日起有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家本週咖啡優惠開跑了！今（11）日起會員喝冰磚拿鐵、特大冰荔枝貴妃紅茶、濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元；7-11中秋節優惠開跑，即起APP行動隨時取則推出520元咖啡組合，門市則自明（12）日起有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。

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🟡全家便利商店
📍門市｜9月11日起至9月15日（會員限定）
◾大杯冰磚拿鐵，5.7折（原價70元、特價40元）
◾搖搖茶吧特大冰荔枝貴妃紅茶，5.8折（原價65元、特價38元）
◾私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家今起冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月12日至9月17日（會員限定）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）

▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）
📍APP｜即日起至9月17日
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）

▲7-11中秋節咖啡組合520元。（圖／7-11提供）
▲7-11中秋節咖啡組合520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜9月4日至9月13日
◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）
◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）

▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）
▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買

▲LINE禮物中購買7-11馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）
▲LINE禮物中購買7-11馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）

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