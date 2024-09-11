貝碧佳颱風生成「一路往西邊衝」！最靠近台灣時段、風雨影響出爐

今（11）日水氣減少，是本週天氣相對較穩定的一天，明（12）日開始水氣增加，大氣變不穩定，剛生成的貝碧佳颱風（國際命名：Bebinca，澳門提供）將會在週日、下週一（9/15、9/16）最靠近台灣，並帶來風雨影響，天氣風險公司分析師歐宗學提醒，中秋節（9/17）天氣不確定性大，下週預報還會有熱帶擾動發展機會，未來的強度、動態值得關注。
氣象署資料顯示，輕度颱風「貝碧佳」，目前位在鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時19公里的速度，向西北西轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。
貝碧佳颱風路徑變化小 對台影響有限
歐宗學表示，今年第13號颱風貝碧佳，路徑將持續往西北方向移動，各國預測路徑分歧較小，預估貝碧佳會在週日經過琉球海域進入東海，下週一就會加速登陸中國浙江，整體路徑和台灣陸地有一定的距離，預估影響有限，但週日到下週一最接近的時候，北台灣還是會受到外圍環流雲系影響，出現局部短暫陣雨，沿海地區也要留意長浪影響。
歐宗學指出，今（11）日的天氣還算不錯，水氣偏少，各地晴到多雲，午後山區附近仍有雷陣雨，可能伴隨較大雨勢發生，沒下雨時氣溫偏高，今天全台各地白天高溫都有機會達攝氏33至35度，內陸地區通風較差，包括大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷，要留意極端高溫發生機會。
週四天氣開始不穩 中秋節留意熱帶擾動發展
歐宗學提及，週四、週五（9/12、9/13）台灣仍處於低壓帶的環境，迎風面東北角、東半部、恆春半島全天有短暫陣雨，山區、西半部地區有午後雷陣雨，由於水氣增多且不穩定度提高，可能有局部大雷雨發生，降雨熱區偏向中南部，北台灣平地天氣相對較穩定，且東風明顯，在背風側的西北部地區，可能因背風沉降，導致極端高溫發生。
週末兩天，貝碧佳颱風逐漸接近並台灣，屆時北部全天不定時有局部短暫陣雨，其它地區維持午後雷陣雨，天氣上有明顯的「南北差異」；下週一貝碧佳颱風登陸中國浙江後逐漸減弱、遠離，北台灣天氣好轉，中南部、東半部仍有午後雷陣雨機會。
歐宗學提醒，下週二中秋節及後期天氣，預報上有很大不確定性，且預估還會有熱帶擾動發展，未來的強度、動態對台灣附近環境風向、水氣多寡會有相當大的影響，依目前趨勢來看，大致仍是偏東到東北風環境，迎風面東半部容易有短暫陣雨，西半部午後雷陣雨，請民眾持續關注最新天氣動態。
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貝碧佳颱風路徑變化小 對台影響有限
歐宗學表示，今年第13號颱風貝碧佳，路徑將持續往西北方向移動，各國預測路徑分歧較小，預估貝碧佳會在週日經過琉球海域進入東海，下週一就會加速登陸中國浙江，整體路徑和台灣陸地有一定的距離，預估影響有限，但週日到下週一最接近的時候，北台灣還是會受到外圍環流雲系影響，出現局部短暫陣雨，沿海地區也要留意長浪影響。
歐宗學指出，今（11）日的天氣還算不錯，水氣偏少，各地晴到多雲，午後山區附近仍有雷陣雨，可能伴隨較大雨勢發生，沒下雨時氣溫偏高，今天全台各地白天高溫都有機會達攝氏33至35度，內陸地區通風較差，包括大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷，要留意極端高溫發生機會。
週四天氣開始不穩 中秋節留意熱帶擾動發展
歐宗學提及，週四、週五（9/12、9/13）台灣仍處於低壓帶的環境，迎風面東北角、東半部、恆春半島全天有短暫陣雨，山區、西半部地區有午後雷陣雨，由於水氣增多且不穩定度提高，可能有局部大雷雨發生，降雨熱區偏向中南部，北台灣平地天氣相對較穩定，且東風明顯，在背風側的西北部地區，可能因背風沉降，導致極端高溫發生。
週末兩天，貝碧佳颱風逐漸接近並台灣，屆時北部全天不定時有局部短暫陣雨，其它地區維持午後雷陣雨，天氣上有明顯的「南北差異」；下週一貝碧佳颱風登陸中國浙江後逐漸減弱、遠離，北台灣天氣好轉，中南部、東半部仍有午後雷陣雨機會。
歐宗學提醒，下週二中秋節及後期天氣，預報上有很大不確定性，且預估還會有熱帶擾動發展，未來的強度、動態對台灣附近環境風向、水氣多寡會有相當大的影響，依目前趨勢來看，大致仍是偏東到東北風環境，迎風面東半部容易有短暫陣雨，西半部午後雷陣雨，請民眾持續關注最新天氣動態。