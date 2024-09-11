貝碧佳颱風生成「一路往西邊衝」！最靠近台灣時段、風雨影響出爐

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▲今年第13號颱風「貝碧佳（Bebinca）」在10日晚間生成，雖然目前還距離台灣非常遙遠，預計本週日將會最靠近台灣。（圖/中央氣象署）

▲輕度颱風「貝碧佳」目前距離台灣遙遠，強度也在緩慢增強中。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶、颱風外圍的影響，民眾要特別注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今（11）日水氣減少，是本週天氣相對較穩定的一天，明（12）日開始水氣增加，大氣變不穩定，，天氣風險公司分析師歐宗學提醒，中秋節（9/17）天氣不確定性大，下週預報還會有熱帶擾動發展機會，未來的強度、動態值得關注。氣象署資料顯示，輕度颱風「貝碧佳」，目前位在鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，以每小時19公里的速度，向西北西轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。歐宗學表示，今年第13號颱風貝碧佳，路徑將持續往西北方向移動，各國預測路徑分歧較小，，預估影響有限，，出現局部短暫陣雨，沿海地區也要留意長浪影響。歐宗學指出，今（11）日的天氣還算不錯，水氣偏少，各地晴到多雲，，沒下雨時氣溫偏高，今天全台各地白天高溫都有機會達攝氏33至35度，內陸地區通風較差，包括歐宗學提及，週四、週五（9/12、9/13）台灣仍處於低壓帶的環境，迎風面東北角、東半部、恆春半島全天有短暫陣雨，山區、西半部地區有午後雷陣雨，，北台灣平地天氣相對較穩定，且東風明顯，在背風側的西北部地區，可能因背風沉降，導致極端高溫發生。週末兩天，，天氣上有明顯的「南北差異」；下週一貝碧佳颱風登陸中國浙江後逐漸減弱、遠離，北台灣天氣好轉，中南部、東半部仍有午後雷陣雨機會。歐宗學提醒，，依目前趨勢來看，大致仍是偏東到東北風環境，迎風面東半部容易有短暫陣雨，西半部午後雷陣雨，請民眾持續關注最新天氣動態。