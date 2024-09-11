江蕙自曝罹癌重生　蔣萬安祝健康：10月5日大巨蛋國慶晚會見

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歌后江蕙日前宣布將在10月5日大巨蛋國慶晚會上獻唱，昨日江蕙拋出震撼彈表示，在2015年引退演唱會前，「身體發現極大的變化」並做化療，多次面臨生死交關。她也點名高雄市長陳其邁、台北市長蔣萬安，謝謝兩位市長從未忘記她。對此，人在美國訪問的台北市長蔣萬安都祝福江蕙身體健康，並相約在10月5號國慶晚會在大巨蛋復出開唱。蔣萬安美國時間10日參訪MIT Media Lab，並接受訪問。媒體詢問關於江蕙罹癌的事，蔣萬安表示，他看到江蕙「二姐」她的聲明，在這邊當然都祝福江蕙身體健康、享受生活，他也看到她的聲明也寫到她非常熱愛唱歌，她爲自己而唱，也爲所有的歌迷朋友而唱，所以真的非常開心。而且現在她身體狀況可以在10月5號，登上國慶晚會在大巨蛋復出開唱，所以在這邊誠摯祝福她一切平安健康。媒體問跟江蕙見面的時候跟她聊什麼嗎？有關心她的這個病情嗎？蔣萬安說，最主要其實就是誠摯邀請她能夠來復出在大巨蛋開唱。他瞭解到她是真的非常喜愛唱歌，而且她真的是真心希望將歌聲帶給所有的歌迷朋友、所有民衆，而且她是發自內心希望能夠唱歌，繼續喜歡她所熱愛的事情。媒體問江蕙稱讚說歌聲也很好聽，蔣萬安表示，「實在是過獎了，我其實歌聲並不好，最主要是真的歌迷都會很喜歡自己喜歡歌手的歌，總是會哼上幾句到KTV都會點唱，」所以就是一個誠心，各位歌迷朋友也很期待國際晚會，看到二姐在大巨蛋的復出。媒體追問會想要跟江蕙一起合唱？蔣萬安說，希望讓她把美妙的歌聲帶給所有的歌迷朋友，這才比較重要。針對有沒有想聽什麼？「家後」嗎？蔣萬安說，很多，其實她有非常多首歌曲，所有朋友都可以朗朗上口，也都很期待。而且在未來不止國慶晚會，也許她有很多場合都可以繼續到聽到她美妙的歌聲。