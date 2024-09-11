大谷翔平第5次進入牛棚！手術後首度投超過20球　變化球也能投了

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（11）日在主場道奇體育場進行牛棚練投，這是他在接受右肘手術後第5次在牛棚投球，這一次投了20球，是他復健以來最多的一次，其中還包括變化球。大谷目前正在穩步加大復健力度，目標是下個賽季能以投手身分重返球場。大谷翔平距離上一次牛棚練投（5日）已經過了6天，捕手從9月1日開始幫他蹲捕接球，練投強度正逐漸增加。而球迷也關注他目前的狀況，大谷一進入牛棚，看台上就有人用智慧型手機進行拍照。這一次他不但投了超過20球，而其中還有變化球，狀況看起來是有越來越好。在昨天對戰小熊隊的比賽中，大谷翔平在4次打擊敲出2次安打、完成1次盜壘，他是史上第一位擊出46支全壘打、完成47次盜壘的球員，目標是達成史無前例的「50轟50盜」。在本賽季大谷翔平打了141場比賽，打擊率為2成92，擊出46支全壘打，打回101分打點，OPS 為 0.993。有機會挑戰生涯第3座MVP獎項。大谷翔平在今天對小熊隊的比賽將擔任第一棒、打DH，對方投手是他日本國家隊的隊友今永昇太，兩人在2023 WBC世界棒球經典賽上幫助日本隊奪得了冠軍。