大谷翔平11日出賽！山本由伸對尬今永昇太　大聯盟轉播資訊一次看

大谷翔平挑戰47轟！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，日籍「二刀流」好手大谷翔平挑戰47轟生涯新高，還要看今永昇太跟山本由伸對決，大谷翔平本季已經完成46轟47盜的表現，加上他也有164支安打，101分打點，都持續刷新個人新高，大谷預計最快這週就有機會完成「50轟50盜」的世界紀錄，這在美國職棒史上從未發生，《NOWnews今日新聞》也為球迷整理大谷翔平出賽資訊跟美國職棒轉播給讀者。
世界的大谷 大谷翔平本季創造歷史
根據美國職棒官網報導，大谷翔平今年的確是創造「歷史」，不但有會成為史上第二位在兩聯盟都拿MVP的球員，50轟50盜更是遙不可及的紀錄，但大谷已經創造46轟47盜，依舊是大聯盟史上第一人。
美國職棒百年歷史，至今也僅出現一位在兩個聯盟都獲得過MVP 的球員。就是生涯敲出586轟、1812分打點的名人堂成員Frank Robinson，他分別於1961年效力紅人隊和1966年效力金鶯隊時，分別贏得國聯及美聯的MVP。
此外，道奇今在主場迎戰小熊上演「日本內戰」，道奇日本強投山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，分別與鈴木誠也和大谷翔平過招。這是睽違11年後再度出現4位日籍球員同場較勁的畫面，2名日籍先發投手和2名野手的組合則是史上頭一遭。
美國職棒大聯盟精選賽事：
時間：7:00 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家 愛爾達體育2台
10:00 洛杉磯道奇 出戰 芝加哥小熊 （大谷出賽） 愛爾達體育2台
美國職棒轉播資訊：
電視：
緯來體育台、DAZN、華視（六、日轉播）、中華電信MOD
線上看：
中華電信Hami Video、愛爾達體育台（部分免費）
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根據美國職棒官網報導，大谷翔平今年的確是創造「歷史」，不但有會成為史上第二位在兩聯盟都拿MVP的球員，50轟50盜更是遙不可及的紀錄，但大谷已經創造46轟47盜，依舊是大聯盟史上第一人。
美國職棒百年歷史，至今也僅出現一位在兩個聯盟都獲得過MVP 的球員。就是生涯敲出586轟、1812分打點的名人堂成員Frank Robinson，他分別於1961年效力紅人隊和1966年效力金鶯隊時，分別贏得國聯及美聯的MVP。
此外，道奇今在主場迎戰小熊上演「日本內戰」，道奇日本強投山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，分別與鈴木誠也和大谷翔平過招。這是睽違11年後再度出現4位日籍球員同場較勁的畫面，2名日籍先發投手和2名野手的組合則是史上頭一遭。
美國職棒大聯盟精選賽事：
時間：7:00 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家 愛爾達體育2台
10:00 洛杉磯道奇 出戰 芝加哥小熊 （大谷出賽） 愛爾達體育2台
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