iPhone 16顏色遭嫌太醜！傻眼撞色台灣3物品　眾認同：難怪超眼熟

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▲iPhone 16的最新三原色被討論撞色台灣垃圾袋的顏色。（圖/Threads）

▲另外包括台灣人幾乎都用過的側按自動鉛筆、打火機，也跟iPhone 16顏色相符合。（圖/Threads）

▲iPhone 16也被網友發現新顏色撞到《腦筋急轉彎2》的新角，分別是粉色的阿羞、藍紫色的阿廢以及湖水綠阿慕。（圖/皮克斯動畫工作室）

▲蘋果iPhone 12的藍色過去就被嫌棄像台灣垃圾桶的顏色，當時引起廣大討論。（圖/PPT）

蘋果日前正式發表iPhone 16四款新機，今年在數字系列iPhone 16、iPhone 16 Plus顏色僅有5款，包括黑、白、粉、綠、藍；而Pro系列的iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max則是跟上代不同多了沙漠金，沒想到實體機曝光之後，這次蘋果在iPhone 16以及iPhone 16 Plus的顏色上只有5種可以選擇，其中討論度最高的就是「湛海藍」以及「湖水綠」兩種，在iPhone 16顏色出爐之後，就有大批網友在社群「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「原來真的是垃圾袋的顏色，蘋果是不是很喜歡台灣垃圾系列的周邊商品。」除了撞色台灣垃圾袋、自動鉛筆以及打火機之外，，至於在iPhone 16 Pro出現的沙漠金，則代表阿焦，雖然實體機顏色沒有這麼偏橘，但iPhone 16數字系列的顏色確實有對到。事實上，4年前iPhone 12推出時，藍色實體機曝光後，，如今iPhone 16又跟台灣垃圾袋顏色相撞，讓許多人紛紛笑翻，也在社群又掀起討論。