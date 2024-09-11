iPhone 16顏色遭嫌太醜！傻眼撞色台灣3物品　眾認同：難怪超眼熟

蘋果日前正式發表iPhone 16四款新機，今年在數字系列iPhone 16、iPhone 16 Plus顏色僅有5款，包括黑、白、粉、綠、藍；而Pro系列的iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max則是跟上代不同多了沙漠金，沒想到實體機曝光之後，不少人都認為顏色沒有令人驚艷，且反而越看越眼熟，才發現撞色台灣常見的鉛筆、打火機以及垃圾袋，在社群掀起討論。
iPhone 16顏色遭嫌無聊又醜！撞色台灣三大日常物品
這次蘋果在iPhone 16以及iPhone 16 Plus的顏色上只有5種可以選擇，其中討論度最高的就是「湛海藍」以及「湖水綠」兩種，湛海藍屬於藍紫色，在燈光照射以及不同角度呈現不一樣的外觀感受；而「湖水綠」則是走藍綠色，兩種都不是最飽和的單一色系；至於粉色則是顏色較為飽和「芭比粉」，三款評價有好有壞。
在iPhone 16顏色出爐之後，就有大批網友在社群「Threads」貼文指出「蘋果的手機顏色怎麼越來越醜....粉綠藍三個顏色不就是垃圾袋的顏色嗎？」、「等等....iPhone 16的粉綠藍不是我們從小用到大那支鉛筆的配色嗎？也太鬧了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「難怪一開始看就覺得很眼熟，原來又是垃圾袋的配色啊」、「笑死，我第一直覺也想到鉛筆」、「打火機的顏色也是像到不行」、「鉛筆超級像...根本是有致敬吧，台灣人基本從小用到大」、「iPhone 12撞色垃圾桶，4年後變成垃圾袋了」、「原來真的是垃圾袋的顏色，蘋果是不是很喜歡台灣垃圾系列的周邊商品。」
iPhone 16顏色撞色《腦筋急轉彎2》角色！iPhone 12就有先例
除了撞色台灣垃圾袋、自動鉛筆以及打火機之外，也有網友發現iPhone 16這三個顏色分別可以對到知名動畫《腦筋急轉彎2》的角色配色，粉色是阿羞、湖水綠則是阿慕、湛海藍則是阿廢，至於在iPhone 16 Pro出現的沙漠金，則代表阿焦，雖然實體機顏色沒有這麼偏橘，但iPhone 16數字系列的顏色確實有對到。
事實上，4年前iPhone 12推出時，藍色實體機曝光後，就有大批台灣人發現因為太過飽和，是屬於寶石藍，撞色台灣大型垃圾桶配色，當時也被調侃一波，如今iPhone 16又跟台灣垃圾袋顏色相撞，讓許多人紛紛笑翻，也在社群又掀起討論。
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這次蘋果在iPhone 16以及iPhone 16 Plus的顏色上只有5種可以選擇，其中討論度最高的就是「湛海藍」以及「湖水綠」兩種，湛海藍屬於藍紫色，在燈光照射以及不同角度呈現不一樣的外觀感受；而「湖水綠」則是走藍綠色，兩種都不是最飽和的單一色系；至於粉色則是顏色較為飽和「芭比粉」，三款評價有好有壞。
在iPhone 16顏色出爐之後，就有大批網友在社群「Threads」貼文指出「蘋果的手機顏色怎麼越來越醜....粉綠藍三個顏色不就是垃圾袋的顏色嗎？」、「等等....iPhone 16的粉綠藍不是我們從小用到大那支鉛筆的配色嗎？也太鬧了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「難怪一開始看就覺得很眼熟，原來又是垃圾袋的配色啊」、「笑死，我第一直覺也想到鉛筆」、「打火機的顏色也是像到不行」、「鉛筆超級像...根本是有致敬吧，台灣人基本從小用到大」、「iPhone 12撞色垃圾桶，4年後變成垃圾袋了」、「原來真的是垃圾袋的顏色，蘋果是不是很喜歡台灣垃圾系列的周邊商品。」
iPhone 16顏色撞色《腦筋急轉彎2》角色！iPhone 12就有先例
除了撞色台灣垃圾袋、自動鉛筆以及打火機之外，也有網友發現iPhone 16這三個顏色分別可以對到知名動畫《腦筋急轉彎2》的角色配色，粉色是阿羞、湖水綠則是阿慕、湛海藍則是阿廢，至於在iPhone 16 Pro出現的沙漠金，則代表阿焦，雖然實體機顏色沒有這麼偏橘，但iPhone 16數字系列的顏色確實有對到。
事實上，4年前iPhone 12推出時，藍色實體機曝光後，就有大批台灣人發現因為太過飽和，是屬於寶石藍，撞色台灣大型垃圾桶配色，當時也被調侃一波，如今iPhone 16又跟台灣垃圾袋顏色相撞，讓許多人紛紛笑翻，也在社群又掀起討論。
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