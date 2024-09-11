美國2架客機在機場跑道相撞！其中一架機尾幾乎斷裂脫落

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美國亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），當地時間10日上午10點左右，發生客機碰撞事故，現場影片顯示，其中一架客機的機尾被撞得幾乎斷裂脫落。綜合《福斯新聞》等外媒報導，事件涉及達美航空（Delta）及其子公司「奮進航空」（Endeavor Air）的2架客機，根據達美航空聲明，當時一架準備飛往日本羽田機場的空中巴士A350型客機，在滑行過程中，機翼不慎與鄰近跑道上，一架正準備飛往路易斯安那州拉斐特市的CRJ-900型客機尾部相撞，前者機翼受損，後者則是機尾嚴重受損。報導指出，事發時，達美航空的空巴A350客機上有221名乘客，CRJ-900型客機上則有56名乘客。整起事件並未造成人員傷亡，機上旅客都已下機，將改搭其他客機前往目的地。美國聯邦航空管理局將著手進行調查，達美航空也表示會配合美國國家運輸安全委員會的調查工作。