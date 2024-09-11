大谷翔平在MLB完成「肉體強化」！杉谷拳士曝：體重從86KG→102KG

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▲過去亞洲球員的生涯全壘打紀錄為218支，由韓國強打秋信守保持，大谷翔平只差1支就能追平他的紀錄，而且所用的打數不到對方的一半。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平目前正朝著「50轟50盜」的目標而去，目前他已經敲出46轟、完成47盜，極有可能達成這項成就。另外，他還有機會挑戰Shawn Green創下的道奇隊史單季最多的49轟紀錄。大谷翔平的長打火力為何如此可怕？根據他前隊友杉谷拳士的說法，這和他在赴美後完成的「身體強化」有關，體重足足增加了16公斤，而且胸部和肩膀都壯碩許多，杉谷在形容時還打趣說：「就像是塞了一顆甜瓜進去一樣。」大谷翔平本季已經敲出46發全壘打，為生涯新高，長打率為6成17。在進入大聯盟之後，他已經敲出了217發全壘打，亞洲球員在MLB的紀錄為韓國球員秋信守保持的218支，後者用了7157個打數才完成，而大谷目前只用了3518個打數，效率幾乎是前者的2倍。大谷翔平為什麼長打能力如此出眾，這和他良好的身形及體能有著緊密關係，目前他身高193公分、體重為102公斤，身材相當厚實，與他在日職時期有著天壤之別，也讓他打擊更具爆發力。杉谷拳士近期在節目上，也談到大谷的體格變化。在日本的大聯盟節目《MLB's ON FLEEK》第27期中，杉谷拳士指出大谷翔平在效力於日本火腿鬥士時期體重約為86公斤，現在卻已達到102公斤。「他的胸部和肩膀區域完全不一樣了」杉谷這樣說，「當我今年去訓練營採訪他時，看到他穿無袖衣服，心想：「他肩膀就像塞了一顆甜瓜一樣。」也提到對方的胸板變得很厚，明顯比之前壯碩許多。其實不只是大谷翔平，日本球員在遠渡重洋挑戰大聯盟時，都有進行一些身體強化，節目中也提到了小熊外野手鈴木誠也的訓練變化，以及教士明星投手達比修有的訓練和飲食管理。根據報導，MLB和日本棒球員的平均體重差為：MLB 94.7 KG、日本球員 85.8 KG。