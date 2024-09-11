柯文哲不知容積率變840%？許淑華曝京華城案公文　關鍵2字遭刪除

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利威京集團，遭羈押禁見，但對於京華城容積率達840%，柯文哲多次強調自己不知情。民進黨台北市議員許淑華出示一份公文，上面是基層公務員請示「當否」？結果卻被刪除，到底是誰刪除的？柯文哲還可以說自己不知情嗎？
許淑華在臉書說，當初京華城案，基層公務員承擔著上級交辦與財團巨大壓力，為了把案件完成，各項公文都寫得非常詳細。比如說這份公文第四點，將每一次會議的時間、與會者、決議、判決，全部都詳實羅列。可見整個台北市政府基層公務員，受到多大的壓力！
許淑華說，文中「當否？」這個用詞，就是基層在向上請示，真的要按京華城陳情辦理嗎？結果在上呈途中，不知道被誰刪改，連詢問意見的「當否？」文字都刪除。變成一路開綠燈通關！公文脈絡交代如此詳細，柯文哲親自蓋章核示，怎麼可能不知道京華城840%？
許淑華說，請問柯文哲，「當否」是誰刪改的？如此忽視公務員意見，對京華城的要求言聽計從！「更重要的是，公文內容交代這麼詳細，你柯文哲親自看過並蓋章了！你還能說自己對840%容積不知情嗎？」
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許淑華說，文中「當否？」這個用詞，就是基層在向上請示，真的要按京華城陳情辦理嗎？結果在上呈途中，不知道被誰刪改，連詢問意見的「當否？」文字都刪除。變成一路開綠燈通關！公文脈絡交代如此詳細，柯文哲親自蓋章核示，怎麼可能不知道京華城840%？
許淑華說，請問柯文哲，「當否」是誰刪改的？如此忽視公務員意見，對京華城的要求言聽計從！「更重要的是，公文內容交代這麼詳細，你柯文哲親自看過並蓋章了！你還能說自己對840%容積不知情嗎？」
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