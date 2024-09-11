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陳佩琪被爆ATM存款逾60次涉洗錢！王定宇轟：黃國昌們會不會太噁

記者陳佩君／台北報導

▲媒體報導，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪用ATM存款逾60次，恐涉洗錢。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
▲媒體報導，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪用ATM存款逾60次，恐涉洗錢。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案被收押禁見，媒體報導，柯的妻子陳佩琪用ATM存款逾60次、金額高達619萬元，恐涉洗錢罪。對此，民進黨立委王定宇今（11）日直呼，現在政治算計，想要把司法依法查貪導向政治迫害的「黃國昌們」，會不會太噁心？

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《鏡週刊》報導，陳佩琪透過ATM存錢，集中在京華城便當會及柯文哲與威京集團主席沈慶京見面後，並拿著現鈔存入她的戶頭及子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄3名子女的帳戶；檢廉懷疑，陳分散存入她與3名子女的戶頭，逾619萬元，可能與京華城容積率由392%增加至560%，以及後來840%的二階段賄款有關，若查證屬實，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。

對此，王定宇直言，現在那些站在台上講一堆攻擊司法部門、菩薩、曼德拉的，會不會覺得後悔？

王定宇諷刺，對於無視涉及貪污圖利證據、證人，無視檢舉人是國民黨，忘了老是用張相片就連連看嘶吼查弊，現在政治算計，「想要把司法依法查貪導向政治迫害的黃國昌們，會不會太噁心？」

王定宇感嘆，站在1.2億豪宅、4300萬商辦前聲援的，會不會醒過來發現自己好傻好天真？

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