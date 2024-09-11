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大谷翔平與山本由伸對決今永昇太跟鈴木誠也！日本四將同台創紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲道奇「日本最強投」山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，鈴木誠也跟大谷翔平也同台。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇「日本最強投」山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，鈴木誠也跟大谷翔平也同台。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平對決今永昇太！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊在主場和芝加哥小熊隊系列賽今（11）日將進行第二戰。而大聯盟官方更特別介紹，今永昇太和山本由伸這兩位來自日本的新秀投手，將首次在大聯盟正面交鋒。此外，道奇「日本最強投」山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，鈴木誠也跟大谷翔平也同台。這是睽違11年後再度出現4位日籍球員同場較勁，根據日媒《日刊體育》報導，2名日籍先發投手和2名野手的組合則是史上頭一遭。

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日本內戰　經典賽對決令人好奇

根據《日刊體育》報導，道奇和小熊今天的比賽有4位日籍球員出賽，追平史上最多，過去已經出現11場，上一次要追溯到2013年9月13日的洋基、紅襪之戰，當時黑田博樹、鈴木一朗、上原浩治和田澤純一同場出賽。

而4名日本球員同場先發則是很少見，當時在2007年5月4日洋基與水手的比賽，井川慶擔任洋基先發投手，松井秀喜擔任第5棒左外野手，鈴木一朗則是水手的開路先鋒，城島健司為水手先發捕手，這也是創下4位日本球員同時先發出賽的大聯盟紀錄。

芝加哥小熊目前74勝70敗，在國聯中區第二，洛杉磯道奇為86勝58敗，在國聯西區第一。今永昇太目前12勝3敗，防禦率2.99，155次三振；山本由伸6勝2敗，防禦率2.92，84次三振。

而山本由伸自6月以來因右肩受傷缺陣，他在3A進行兩次復健先發後，球隊讓他重返先發輪值。這場比賽，也是美國職棒大聯盟歷史上第二場，有四位日本出生球員在先發名單中的比賽，包含大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也。

有趣的是，鈴木誠也因傷無法打經典賽，而大谷翔平是投出經典賽最後一球，今永昇太則在冠軍賽先發，山本由伸也在經典賽陣中，因此也被稱為「日本內戰」。

▲和大谷翔平同隊的日籍球星山本由伸，先前傳出已開始訓練，沒想到今（15）日被球團移至60天傷兵名單，確定將在例行賽結束後才能回歸。（圖／NOWnews資料照）
▲和大谷翔平同隊的日籍球星山本由伸，今天將先發出戰小熊。（圖／NOWnews資料照）
▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日將出戰芝加哥小熊隊，大谷翔平賽前特別跟山本由伸一起找到今永昇太，三人重現去年經典賽日本隊的黃金陣容（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，昨（10）日賽前特別跟山本由伸一起找到今永昇太，三人重現去年經典賽日本隊的黃金陣容（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍強打鈴木誠也轟出雙響砲，幫助今永昇太拿下本季第10勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍強打鈴木誠也首度對決山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

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