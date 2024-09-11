大谷翔平與山本由伸對決今永昇太跟鈴木誠也！日本四將同台創紀錄

大谷翔平對決今永昇太！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊在主場和芝加哥小熊隊系列賽今（11）日將進行第二戰。而大聯盟官方更特別介紹，今永昇太和山本由伸這兩位來自日本的新秀投手，將首次在大聯盟正面交鋒。此外，道奇「日本最強投」山本由伸傷癒歸隊首秀，將對決小熊強投今永昇太，鈴木誠也跟大谷翔平也同台。這是睽違11年後再度出現4位日籍球員同場較勁，根據日媒《日刊體育》報導，2名日籍先發投手和2名野手的組合則是史上頭一遭。
日本內戰 經典賽對決令人好奇
根據《日刊體育》報導，道奇和小熊今天的比賽有4位日籍球員出賽，追平史上最多，過去已經出現11場，上一次要追溯到2013年9月13日的洋基、紅襪之戰，當時黑田博樹、鈴木一朗、上原浩治和田澤純一同場出賽。
而4名日本球員同場先發則是很少見，當時在2007年5月4日洋基與水手的比賽，井川慶擔任洋基先發投手，松井秀喜擔任第5棒左外野手，鈴木一朗則是水手的開路先鋒，城島健司為水手先發捕手，這也是創下4位日本球員同時先發出賽的大聯盟紀錄。
芝加哥小熊目前74勝70敗，在國聯中區第二，洛杉磯道奇為86勝58敗，在國聯西區第一。今永昇太目前12勝3敗，防禦率2.99，155次三振；山本由伸6勝2敗，防禦率2.92，84次三振。
而山本由伸自6月以來因右肩受傷缺陣，他在3A進行兩次復健先發後，球隊讓他重返先發輪值。這場比賽，也是美國職棒大聯盟歷史上第二場，有四位日本出生球員在先發名單中的比賽，包含大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也。
有趣的是，鈴木誠也因傷無法打經典賽，而大谷翔平是投出經典賽最後一球，今永昇太則在冠軍賽先發，山本由伸也在經典賽陣中，因此也被稱為「日本內戰」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日刊體育》報導，道奇和小熊今天的比賽有4位日籍球員出賽，追平史上最多，過去已經出現11場，上一次要追溯到2013年9月13日的洋基、紅襪之戰，當時黑田博樹、鈴木一朗、上原浩治和田澤純一同場出賽。
而4名日本球員同場先發則是很少見，當時在2007年5月4日洋基與水手的比賽，井川慶擔任洋基先發投手，松井秀喜擔任第5棒左外野手，鈴木一朗則是水手的開路先鋒，城島健司為水手先發捕手，這也是創下4位日本球員同時先發出賽的大聯盟紀錄。
芝加哥小熊目前74勝70敗，在國聯中區第二，洛杉磯道奇為86勝58敗，在國聯西區第一。今永昇太目前12勝3敗，防禦率2.99，155次三振；山本由伸6勝2敗，防禦率2.92，84次三振。
而山本由伸自6月以來因右肩受傷缺陣，他在3A進行兩次復健先發後，球隊讓他重返先發輪值。這場比賽，也是美國職棒大聯盟歷史上第二場，有四位日本出生球員在先發名單中的比賽，包含大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也。
有趣的是，鈴木誠也因傷無法打經典賽，而大谷翔平是投出經典賽最後一球，今永昇太則在冠軍賽先發，山本由伸也在經典賽陣中，因此也被稱為「日本內戰」。