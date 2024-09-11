夢工廠《荒野機器人》好評如潮！奧斯卡女配獻聲　10月強勢登台

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▲露琵塔尼詠歐出席《荒野機器人》世界首映，穿上亮麗的螢光綠色禮服。（圖／UIP提供）

▲露琵塔尼詠歐（左）和馬克漢米爾在《荒野機器人》首映會上開心合照。（圖／UIP提供）

▲《荒野機器人》被各方看好有望叫好又叫座。（圖／UIP提供）

好評動畫的票房威力常有機會超越真人演出影片，今年秋天最受矚目的大片之一，就是夢工廠最新力作《荒野機器人》，在多倫多影展世界首映後，即贏得不少歐美影評人的讚譽，推崇片子畫風細膩、優美，且情節感人，曾獲奧斯卡最佳女配角的露琵塔妮詠歐更為機器人主角獻聲，觀眾可能將為感人劇情掉下眼淚，台灣也將於10月10日正式上映。《荒野機器人》描述因為船難被困在無人荒島的機器人，必須學會適應嚴苛的環境，慢慢和島上的動物建立關係，意外的成為一隻失親雛雁的養母，最後本該是沒有感情的她，卻和雁兒培養出有如血緣牽繫般的深刻真情。曾獲奧斯卡最佳女配角的露琵塔妮詠歐為機器人主角獻聲，展現小金人得主等級的精湛實力，足以讓觀眾為她溫暖的聲音演出動容。今年露琵塔星運大發，先是暑假時領銜主演的《噤界：入侵日》北美賣座不俗，又有這部各方看好的《荒野機器人》，有機會讓她再創演藝高峰。她也表示：：「這部作品是由許多才華洋溢又滿懷熱情的人製作而成的。每一個畫面都如此用心，感覺就像將一種古老的動畫技術帶入了一個全新的世界。他們投注的技術成功讓電影看起來像會動的畫作。你可以感受到他們花費了大量的心思和時間，慢慢描繪出一幅美麗的圖畫。當你欣賞一幅畫，想像創造它的雙手、投注在裡面的時間與愛時，這就是我看這部電影的感覺。我細細品味它，因為它值得。」在多倫多影展的首映會上，露皮塔穿上亮眼的螢光綠禮服，美腿若隱若現，她也和守在星光大道旁的觀眾一起玩自拍，心情非常好。該片除了由她擔任配音主角外，還有《最後生還者》佩德羅帕斯卡、《小鬼當家》系列凱薩琳奧哈拉、《神鬼奇航》系列比爾奈伊等重量級的演員加入，連《星際大戰》的男主角馬克漢米爾也參與獻聲，在首映會上也跟露琵塔開心合照。《荒野機器人》編導克里斯桑德斯，曾經打造出《馴龍高手》、《古魯家族》以及迪士尼出品的《星際寶貝》等觀眾印象深刻的名作，坦言製作這部電影是一段魔幻旅程，每一天都非常享受且珍惜。」外界則看好這部片子有機會叫好又叫座，並且進軍明年奧斯卡金像獎的最佳動畫片大獎。