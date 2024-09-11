貝碧佳揪團觀光！「葡萄桑颱風」最快下週一生成　中秋恐雙颱共舞

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▲貝碧佳颱風對台灣的影響有限，因此未來一週還是以午後雷陣雨為主，中南部降雨會比較明顯。（圖／賈新興YouTube）

▲熱帶低壓系統發展活躍，颱風葡萄桑、蘇力都可能在下週生成，不過機率較低。（圖／賈新興YouTube）

今年第13號颱風貝碧佳（國際命名：Bebinca，澳門提供）昨（10）日晚間生成，路徑大方向朝西北移動，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，；未來幾天中南部天氣較不穩定，請民眾持續留意颱風動態。首先針對貝碧佳颱風路徑，賈新興說明，貝碧佳目前還在菲律賓東方海面，路徑朝西北移動，預估週末會侵襲琉球群島，通過琉球群島後，各國預測路徑有一點分歧，但偏差不大，主要還是進入東海、登陸中國，至於可能生成的葡萄桑颱風，賈新興解釋，西北太平洋處於極度不穩定的大低壓帶，預估貝碧佳侵襲琉球時，菲律賓東南方會有新的熱帶性低氣壓，最快下週一「葡萄桑颱風」就會生成；賈新興更指出，本週天氣部分，賈新興提及，明（12）日清晨，花東沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南、花東有局部短暫雷陣雨；週五（9/13）午後，苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東也有零星短暫陣雨；週六（9/14）清晨，基隆及東北角有零星短暫雨，苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後新竹以南、宜花東有零星短暫雷陣雨。週日（9/15）桃園以北、宜蘭有零星短暫陣雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。