曝看到柯文哲這一幕很不捨　黃瀞瑩批周刊在寫小說：政治性辦案？

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，有媒體獨家揭露檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡面有神秘帳冊記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩批「周刊就是在寫小說」，媒體每天、每週「放一點」新的消息出來，讓柯文哲在輿論上獲得不了贏面局勢，對北檢有利、對柯文哲定罪有利，這不是「政治性辦案」嗎？媒體人羅旺哲10日晚在POP radio《POP 大國民》節目專訪黃瀞瑩，對於柯文哲身穿黃色上衣、短褲、拖鞋，緩緩走下囚車的模樣，黃瀞瑩表示看到這一幕很不捨，因為「沒有柯文哲、就沒有黃瀞瑩」。羅旺哲說，民眾黨陷入一連串風暴，但並未擊垮他們；黃瀞瑩說，黨中央緊急應變小組很快、重新努力調整，再加上週日號召小草上街後，從中獲得鼓舞。而新聞媒體報導「USB、1500」消息漫天而來，黃瀞瑩批，「周刊就是在寫小說」，這幾天看起來，很明顯看到就是週刊每天、每個禮拜「放一點」新的消息出來，讓政論節目、媒體去討論，讓柯文哲輿論上獲得不了贏面局勢，對北檢有利、對柯文哲定罪有利，這不是「政治性辦案」嗎？直言「這是北檢說不清楚的地方」。至於當天在活動上拿到國民黨立委徐巧芯的親筆信，黃瀞瑩說她非常訝異，因為是自己是主持人，事前完全不知道有這封信，直到工作人員交到手上，才唸出來，當時心裡的感觸是，就算不同政治立場，但大家有相同的理念跟想法，願意站出來，都是很棒的事，尤其這天活動，也讓大家知道，「不是只有民眾黨大聲疾呼，也是有其他人願意聲援我們」，這場活動、這封信，讓本來沉默的小草們，漸漸勇於發聲。黃瀞瑩最後也向所有小草，以及過去曾經支持過柯文哲的朋友表示，「希望大家可以相信民眾黨、相信柯文哲，也希望大家可以勇敢站出來，因為接下來會有陸續遍地開花的活動，都需要每一個人的發聲，願意站出來表態這是最重要的」、「如同柯主席所說的，每一個人都好好的生活、好好的工作，如果在這段期間大家看到了假的訊息，還是要先進行查證的動作」。最後，也就是最重要的一點「勇敢說出自己的想法，如常生活」。