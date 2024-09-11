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幻象戰機2017年失事！飛官何子雨墜海失聯7年　遺孀：相信他還在

記者何哲欣／台北報導

▲2017年11月7日，何子雨上尉駕駛空軍編號2040的幻象2000-5單座戰機，於晚間執行夜間訓練時失聯，迄今未尋獲。（圖／翻攝何子雨臉書）
▲2017年11月7日，何子雨上尉駕駛空軍編號2040的幻象2000-5單座戰機，於晚間執行夜間訓練時失聯，迄今未尋獲。（圖／翻攝何子雨臉書）
空軍上尉謝沛勳昨晚駕駛幻象2000型機實施夜間訓練，在返場過程中發現動力失效，人員隨即彈射跳傘，所幸於深夜成功獲救。這是幻象戰機歷年第9次事故，上一次失事是2022年，在台東外海失事，當時飛官黃重凱中校也平安獲救。不過再上一次，2017年飛官何子雨失事墜落，在基隆市北北東處失聯，迄今仍未尋獲，軍方則在2018年5月宣告，因何子雨已失蹤半年，軍方按程序宣告死亡。6月，追晉少校軍階。

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何子雨遺孀當時說，「對某些人來說，相信他不在了比較容易，但對我來說，相信他還在才活得下去，不需要說服任何人，只要愛他的人相信這件事就好⋯我不懂飛行、不懂雷達、不懂訊號，可是我瞭解你，你認定的事情就會做到最好，從來不是會放棄的人，所以我也是。」

何子雨遺孀近來已較少在臉書更新動態，不過仍會有網友留言為她打氣，希望她一切都好。

官方在何子雨失事半年後就停止打撈，一年多後，2019年，空軍宣布在台灣海洋科技研究中心協助下，尋獲該戰機的飛行記錄器。

2020年6月，監察院調查發現空軍在夜航訓練時違反相關規定，同時何子雨的訓練進度落後、航空生理訓練複訓延遲，針對多項缺失，通過糾正空軍司令部。

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