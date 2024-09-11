世界盃資格賽／中國男足多打一人無用　慘遭沙烏地阿拉伯絕殺好慘

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▲中國男足於大連主場以1：2落敗，在世界盃資格賽2連敗。中國隊主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）也被球迷高喊「下課」，要他辭職以示負責。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃亞洲區資格賽，小組賽第二輪比賽於昨（10）日開踢，沙烏地阿拉伯此戰一開賽就為中國男足送上大禮，上半場第16分鐘沙烏地阿拉伯後衛Ali Lajami在高空爭頂時，將球頂進自家球門，讓中國男足1:0取得一球領先，第19分鐘，Mohamed Kanno在倒地後，右腳踢在中國選手胸口，遭判罰紅牌下場，讓中國男足擁有多打一人的優勢。中國在首戰遭日本7:0血洗，此戰回到主場作戰，大連梭魚灣球場湧入48628名球迷進場觀看，但中國男足卻在最後一刻遭到絕殺，再度吞下敗仗，目前中國男足在世界盃資格賽第三輪兩場比賽下來，吞下2敗，首勝尚未開張，淨勝球為-8，在C組排名暫時墊底。