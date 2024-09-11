世界盃資格賽／中國男足多打一人無用　慘遭沙烏地阿拉伯絕殺好慘

2026美加墨世界盃亞洲區資格賽，小組賽第二輪比賽於昨（10）日開踢，首輪以0:7遭日本血洗的中國男足，昨晚在主場對上沙烏地阿拉伯，此役兩隊在上半場戰成1:1平手，沙烏地阿拉伯在上半場就有球員遭判罰紅牌下場，但中國未能把握多打一人的優勢，在比賽最後一分鐘遭到沙烏地阿拉伯絕殺，以1:2不敵沙烏地阿拉伯，在世界盃資格賽苦吞二連敗。
沙烏地阿拉伯開賽送大禮 烏龍球+紅牌出場
沙烏地阿拉伯此戰一開賽就為中國男足送上大禮，上半場第16分鐘沙烏地阿拉伯後衛Ali Lajami在高空爭頂時，將球頂進自家球門，讓中國男足1:0取得一球領先，第19分鐘，Mohamed Kanno在倒地後，右腳踢在中國選手胸口，遭判罰紅牌下場，讓中國男足擁有多打一人的優勢。
第39分鐘沙烏地阿拉伯獲得一次角球機會，Hassan Kadesh在禁區內頭槌破門，追平比分，兩隊在上半場戰成1:1平手，下半場戰況膠著，中國多次創造出具有威脅的攻勢，但都無法攻破對手球門，比賽第89分鐘，沙烏地阿拉伯再次獲得角球機會，Kadesh在禁區再度利用頭槌破門，助沙烏地阿拉伯絕殺中國，終場沙烏地阿拉伯就以2:1擊敗中國，拿下世界盃資格賽第三輪首勝。
中國在首戰遭日本7:0血洗，此戰回到主場作戰，大連梭魚灣球場湧入48628名球迷進場觀看，但中國男足卻在最後一刻遭到絕殺，再度吞下敗仗，目前中國男足在世界盃資格賽第三輪兩場比賽下來，吞下2敗，首勝尚未開張，淨勝球為-8，在C組排名暫時墊底。
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沙烏地阿拉伯此戰一開賽就為中國男足送上大禮，上半場第16分鐘沙烏地阿拉伯後衛Ali Lajami在高空爭頂時，將球頂進自家球門，讓中國男足1:0取得一球領先，第19分鐘，Mohamed Kanno在倒地後，右腳踢在中國選手胸口，遭判罰紅牌下場，讓中國男足擁有多打一人的優勢。
第39分鐘沙烏地阿拉伯獲得一次角球機會，Hassan Kadesh在禁區內頭槌破門，追平比分，兩隊在上半場戰成1:1平手，下半場戰況膠著，中國多次創造出具有威脅的攻勢，但都無法攻破對手球門，比賽第89分鐘，沙烏地阿拉伯再次獲得角球機會，Kadesh在禁區再度利用頭槌破門，助沙烏地阿拉伯絕殺中國，終場沙烏地阿拉伯就以2:1擊敗中國，拿下世界盃資格賽第三輪首勝。
中國在首戰遭日本7:0血洗，此戰回到主場作戰，大連梭魚灣球場湧入48628名球迷進場觀看，但中國男足卻在最後一刻遭到絕殺，再度吞下敗仗，目前中國男足在世界盃資格賽第三輪兩場比賽下來，吞下2敗，首勝尚未開張，淨勝球為-8，在C組排名暫時墊底。