馬郁雯遭諷陪睡換獨家喊告！蔡正元再提5點質疑：檢調洩密應徹查

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《三立新聞》記者馬郁雯揭露柯文哲案的神祕帳冊，稱經營檢調路線7年獲得情資，遭前國民黨立委蔡正元暗指靠陪睡經營媒體路線，馬決定提告；對此，蔡正元公開發布5點質疑回應此事，他說，這是第一次有人公開確認，是檢調人員洩露偵查不公開的消息，這是非常嚴重的事，前檢察總長黃世銘因違反偵查不公開原則依洩密罪判處徒刑，檢調人員洩露消息給她，犯罪事實非常嚴重，一定要全面徹查。馬郁雯揭露柯文哲帳冊上「1500小沈」就是1500萬，更稱經營檢調路線7年獲得情資，直接坐實北檢洩密，引發爭議。蔡正元9日在政論節目暗指馬郁雯靠陪睡、金流經營媒體線路，馬郁雯則在10日發出聲明駁斥，並決定提告。資深媒體人羅友志也在臉書發文表示，他無意討論事情真偽，但這就是記者的功力，對「洩密」這個大帽子來說，確實存在灰色地帶，可受公評。但是，記者有新聞採訪權保障、新聞自由的徽章，一般而言，要找「洩密」這個麻煩，通常都是白費功夫。對此，蔡正元10日深夜透過臉書發文提出5點質疑回應，第一，這位公布柯文哲案偵查不公開消息的人說消息來源是檢調人員，還說已經「經營」這個檢調關係7年以上，而且對這個透露偵查不公開的消息的檢調人員有著200％的信任，這是第一次有人公開確認，是檢調人員洩露偵查不公開的消息，這是非常嚴重的事，前檢察總長黃世銘因違反偵查不公開原則依洩密罪判處徒刑，檢調人員洩露消息給她，犯罪事實非常嚴重，一定要全面徹查。第二，蔡正元認為，檢調人員知法犯法，且願意以身試法，提供偵查不公開的消息給記者，法務部長和檢察總長，豈可視若無睹？第三，記者經營的檢調關係是什麼樣的關係，這位檢調人員願意為她犯罪，違反偵查不公開而提供消息，這個關係顯然非比尋常。第四，應該徹查這種會腐蝕檢調系統的關係，「好到可以有200％的信任關係，要查清楚有沒有金錢來往的金流？有沒有像丁允恭案件的陪睡關係？」最後，他認為，這個案件不應該由台北地檢署自行偵辦，應該由法務部長負責徹查到底，確保檢調人員會100％遵守偵查不公開的法律原則，不讓司法信譽蕩然無存。