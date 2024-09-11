批陳智菡拿兒醫政治操作救阿北！簡舒培：戰狼瘋起來連自家人都打

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台北市前市長長柯文哲因涉及京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨立法院黨團主任陳智菡質疑，新竹馬偕兒童醫院容積率從250％暴增達450％，呼籲全國一起查圖利。對此，民眾黨台北市議員簡舒培今（11）日批評，拿兒童醫院政治操作，只為了幫柯文哲抱不平，一口氣得罪整個竹竹苗地區的家長，「戰狼小姊姊瘋起來連自家人都打，不愧是柯文哲的愛將」。簡舒培在臉書感嘆說，民眾黨無力幫京華城護航，居然拿兒童醫院政治操作，明明法院已經判定「於法並無違誤」，被打臉的陳智菡不只堅持待在這台車上，還繼續「蹽落去」把車門焊死。簡舒培提到，因為竹科的發展，許多年輕人移入新竹工作，進而成家立業，新竹縣市也成了全台14歲以下人口佔比最高的地方，隨之而來的就是強烈的教育及醫療需求，陳智菡身為一位媽媽，在台北享受最好的醫療資源，卻反過來拿兒童醫院政治操作，「全新竹兒童的健康，都不如幫柯文哲解套重要，為了一個月領20萬，竟然可以把良心賣給魔鬼，邪惡又可惡」。簡舒培指出，京華城蓋好了，柯市府送的容積所增加的樓地板面積，全都是威京集團的，賺錢的也是沈慶京；新竹兒童醫院是市府委託馬偕經營的BOT案，增額的容積是新竹市政府的，「把京華城跟新竹兒童醫院拿來比較，私利、公利傻傻分不清楚，還要幫柯文哲抱不平，真的蠢到爆」。簡舒培提到，陳智菡會去指控「新竹市政府圖利新竹市立兒童醫院」，凸顯專業嚴重不足，連基本的水準都不夠，可笑的是，柯文哲居然甘願用20萬的高薪聘請這樣不分是非罵人的「人才」，也難怪民眾黨的支持者會放棄支持，畢竟誰想花錢養一個沒腦的米蟲？簡舒培說，柯文哲要花20萬養陳智菡這個極品豬隊友，那是民眾黨的家務事，但陳智菡曾經擔任台北市政府發言人，後來還榮升市政顧問，坐領高薪、享受高聲量，卻連這點基本的認知都沒有，難道是領著市民公帑在睡覺嗎？簡舒培直呼，新竹市現在甚至還是民眾黨執政，陳智菡為了幫阿北抱不平，一口氣得罪整個竹竹苗地區的家長，戰狼小姊姊瘋起來連自家人都打，不愧是柯文哲的愛將，「可惜阿北現在在當囚鳥，沒辦法看到陳智菡忠心耿耿大殺邱臣遠的英姿，奉勸陳智菡有空但不想讀書的話，不如去陪陳佩琪喝下午茶，不要再丟人現眼了」。