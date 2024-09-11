幻象2000墜海　前飛行員揭2關鍵：是否該淘汰了？

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空軍新竹基地第二聯隊一架幻象單座戰機，昨（10）日晚間執行夜間訓練課目，於2005時許疑似動力消失，空軍上尉飛官謝沛勳彈跳逃生，晚間獲救後送梧棲漁港上岸，今（11）日凌晨1時35分送抵台中童綜合醫院，據悉謝沛勳受輕傷，張開雙眼意識清楚。對此，曾任戰機飛行員的空軍前副司令張延廷發文指出，幻象戰機已逾30年之久，是否該淘汰換機種？張延廷昨晚在剛傳出戰機失事時於臉書發文，他表示，每回發生憾事，他最關心是黃金72小時、分秒必爭搶救飛行員，身為曾經戰機飛行乙員的他，大聲疾呼相關單位，飛行員是否因對岸頻繁擾台而早就過度疲勞？張延廷也提及，幻象戰機已逾30年之久，是否該淘汰換機種？據悉，這是幻象2000返台服役27年來發生第9起重大飛安事故，行政院掌握訊息後，立即請國防部、國搜中心及海巡署等各單位，第一時間出動前往搜救，海巡出動彰化艦共1艦4艇。而這架幻象2000戰機編號為2047，於新竹基地起飛，於晚間20時05分疑似動力消失，初步研判為機械故障。