中國足球爆醜聞！足協查實120場「假球賽」　44名球員遭終身禁賽

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中國足球界進入至暗時刻，在今（11）日上午對岸足協公布查實了「120場假球賽」，有多達83人因此被法辦懲處，其中有44名球員遭到終身禁賽。之後在2026世界盃資格賽亞洲區第三階段C組第2輪賽事，中國男足國家隊在主場又以1：2不敵沙烏地阿拉伯隊，遭逢雙重打擊。中國足協今天在大連召開新聞發布會，公佈了對職業聯賽假球的處罰名單，這份名單中已經查實的假球比賽多達120場，而且不僅是中超、三級足球和女子聯賽都有，涉案俱樂部達到41支，涉案人員有83人，數字之多讓人瞠目結舌，這些球隊和人員都遭到法辦。其中有44人遭到終身禁足，包括：金敬道、孫準浩、郭田雨、黃雁、楊善平、顧超、矯喆、孫冬、彭浩、楊文吉、李嘉緯、朱建榮、孫世林、孫凱、耿曉順、李浩傑​​、張振強、韓旭、儲今朝、黃鵬、蔣世超、李銳、孫凝喆、朱佳毅、王新宇、張宗正、宋華、鄧雨濃、劉暢、趙遠、劉洋洋、丁捷、王琦、徐華、鄧雨濃、劉暢、郭純全、劉暘、方明、孫愛軍、張楠、巴力· 買買提伊力、顧俊傑、麥合木提· 阿下杜克熱木。另外還有17人被禁賽5年：巴合江-吾爾滿、餘劍鋒、劉澤峰、歷鴻、蘆寧、徐洋、張浩、多諾萬-埃沃洛、劉明禹、安海蕭、孫逸、鞏林暉、汪嵩、劉文浩、時間、馬超、艾力札提-阿卜都熱西提。而在世界盃資格賽方面，中國主場作戰，但在率先進球的情況下，以1：2被逆轉。中國國家足球隊總教練Branko Ivankovic調度遭到質疑，有人希望他能主動辭職。當被問到是否會自請離任的問題時，Ivankovic表示這個問題不該由自己來回答，「這個問題不應該問我。」Ivankovic說，「我們接下來還有8場比賽，這場比賽我們的表現比第一場要好，我們的目標是打進小組前4名，也正朝著這個方向在努力。」