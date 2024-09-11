多重巧合！吳靜怡爆：柯文哲便當會當天　陳佩琪ATM存款157萬

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城遭羈押禁見，柯妻子陳佩琪日前也被爆料，多次拿現金到ATM存款，金流來源不明引發質疑。對此，前幕僚、政治評論員吳靜怡表示，「錢是阿北的綜合，佩琪是存錢的過程！」多重的巧合就不是巧合，而是成為案情的發生。2020年3月10日，柯文哲、黃珊珊、應曉薇在市府進行便當會，同一天，陳佩琪也正好第一次出現了密集以ATM存現金的行為，金額共157萬3千元。吳靜怡還原時間序，2020年3月10日，柯文哲、黃珊珊、應曉薇在市府進行便當會，當天，柯文哲正好簽下都發局警示「恐有圖利」的公文並標注「速審速決」，媒體指出同一天，陳佩琪也正好第一次出現了密集以ATM存現金的行為，金額共157萬3千元。2022年10月14日，木可公關公司設立。2022年10月18日，台北市政府核發京華城建築執照，隔天，柯文哲便出席京華園區動工典禮，柯文哲USB隨身碟記錄「2022111小沈1500沈慶京」。2022年11月7日，台北市台灣眾望關懷基金會設立。2023年10月1日，柯文哲在美國突然手機搞丟，正好前一天到陶朱隱園和沈慶京會面，2023年10月開始至今年5月，媒體指出陳佩琪40餘次到ATM存進3個子女帳戶共462萬6千元現金。2024年5月2日，台北地檢署將柯文哲列為京華城案被告。2024年5月10日，柯文哲以4300萬元現金全額買下北市濟南大樓3樓商辦。2024年5月14日，智堯資訊傳媒有限公司設立。吳靜怡質疑，柯文哲、陳佩琪會不會是連自己人都騙的大說謊家？當資訊不對稱時，民眾黨全黨信任柯文哲，篤定檢調掌握不了金流，就會產生賽局理論中的預設錯誤assumptions errors，導致黃國昌低估了風險與不確定性，把嚴重問題太過簡化。「人生的榮華富貴不過是一陀大便」所以柯文哲的政治生涯，恐怕栽在沈慶京的那坨大便，民眾黨現在已經一腳踏進去了，難道另外一腳也要整整齊齊把三百多萬選民的信任也一起栽了下去？吳靜怡說，柯文哲、陳佩琪一再的辯證反覆又不願意選擇安靜等待司法調查，各種行徑讓人無解，信任度早就被自己搞砸了。