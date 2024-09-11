品德教育徵稿評選活動　教育部鼓勵各校師生發揮知能創作投稿

為了激勵各級學校人員發揮創意與教學專業知能，教育部9月16日起受理品德教育徵稿評選活動，作品類型包括教學活動設計、故事、漫畫、影音，創作者除了獎狀與稿費，入選作品也將收錄在品德教育資源網，提供大家參考與學習。
教育部指出，品德教育徵稿評選活動旨在激勵各級學校人員發揮創意與教學專業知能，設計相關教學活動，引領學生明辨思考、理性實踐，提供各級學校人員與學生分享與發表的管道，並且徵選優良作品案例以利各界參考。
教育部提到，今年品德教育徵稿評選活動的作品類型包括品德教育教學活動設計類、品德主題故事類、品德主題漫畫類、品德主題影音類，參加對象包括各級學校學生與教職員，符合規定的參賽作品經過初審、複審，根據評選結果，選出優秀作品並且頒發獎狀、稿費等獎勵，而且入選作品也將收錄在品德教育資源網，提供大家參考與學習。
教育部呼籲，若有興趣的各級學校教職員與學生，踴躍參與品德教育徵稿評選活動，共同建構一個美好的教育環境，目前該活動實施計畫已有函文各校、公布在相關網站，徵稿期程是從9月16日起至10月17日止，，先在9月16日開放上網註冊。採用線上投稿方式，如需更多資訊，請參閱教育部品德教育資源網。
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教育部提到，今年品德教育徵稿評選活動的作品類型包括品德教育教學活動設計類、品德主題故事類、品德主題漫畫類、品德主題影音類，參加對象包括各級學校學生與教職員，符合規定的參賽作品經過初審、複審，根據評選結果，選出優秀作品並且頒發獎狀、稿費等獎勵，而且入選作品也將收錄在品德教育資源網，提供大家參考與學習。
教育部呼籲，若有興趣的各級學校教職員與學生，踴躍參與品德教育徵稿評選活動，共同建構一個美好的教育環境，目前該活動實施計畫已有函文各校、公布在相關網站，徵稿期程是從9月16日起至10月17日止，，先在9月16日開放上網註冊。採用線上投稿方式，如需更多資訊，請參閱教育部品德教育資源網。