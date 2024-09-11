柯文哲交辦京華城案！8字紙條曝光　她批：市長干預、逼局處硬吞

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案圖利，遭羈押禁見，週刊爆料，柯文哲一手主導京華城超高容積，明知違法還親自下條子交辦業管單位：「怎麼做都行，快就好」，和副市長彭振聲企圖串證，才遭羈押。國民黨台北市議員游淑慧批柯文哲干預個案，逼局處硬吞。
游淑慧證實該紙條，內文是 「To產業局長，怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月」。但她不解，這個交辦便條市府知、北檢知，為何偵察中的證據，特定媒體又知了，北檢真的該好好自清家門，自愛自重。
但游淑慧也說，這條子的時間點和用途，並不是在都委會容獎案通過前，而是在通過後，目的是協助京華城確定能把容積率獎勵拿到手。而從交辦讓京華城案進都委會，交辦都發局協助研擬容獎案，交辦彭振聲協助都委會加速審議；到最後容積案審議過關，還要求產發局配合，好讓京華城容積能確實到手。「一個市長對一個個案，這樣一條龍的服務，到底所圖為何？」
游淑慧說，京華城自己提了一個對價回饋計畫，如認養公園、順平道路、公益空間、改善人行道，然後要換8%容獎，大概40幾億價值，這樣的條件交換，照理也要雙方都要同意，應該事先問過公園處、新工處、產發局，他們要不要和京華城交換這些回饋和服務。但答案並沒有。都發局事先並沒有問過其他局處要不要，就急著把京華城計畫提到都委會審議而且通過，變成其他局處被強迫中獎。
游淑慧批，也就是這種強迫中獎，最後才會出現「京華城硬要給」、「產發局爭扎不要」、「市長下條子解決」，京華城得以順利取得容獎。一開始的交辦，中間裁示積極協助，到最後下條子要產發局認帳，確認京華城容獎能到手；這個案子清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。「很多真相會陸續還原，但不論如何，我相信這樣的百億弊案，不可能都推給基層公務員或都委會。」
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但游淑慧也說，這條子的時間點和用途，並不是在都委會容獎案通過前，而是在通過後，目的是協助京華城確定能把容積率獎勵拿到手。而從交辦讓京華城案進都委會，交辦都發局協助研擬容獎案，交辦彭振聲協助都委會加速審議；到最後容積案審議過關，還要求產發局配合，好讓京華城容積能確實到手。「一個市長對一個個案，這樣一條龍的服務，到底所圖為何？」
游淑慧說，京華城自己提了一個對價回饋計畫，如認養公園、順平道路、公益空間、改善人行道，然後要換8%容獎，大概40幾億價值，這樣的條件交換，照理也要雙方都要同意，應該事先問過公園處、新工處、產發局，他們要不要和京華城交換這些回饋和服務。但答案並沒有。都發局事先並沒有問過其他局處要不要，就急著把京華城計畫提到都委會審議而且通過，變成其他局處被強迫中獎。
游淑慧批，也就是這種強迫中獎，最後才會出現「京華城硬要給」、「產發局爭扎不要」、「市長下條子解決」，京華城得以順利取得容獎。一開始的交辦，中間裁示積極協助，到最後下條子要產發局認帳，確認京華城容獎能到手；這個案子清楚存在「市長干預，局處硬吞」的事實。「很多真相會陸續還原，但不論如何，我相信這樣的百億弊案，不可能都推給基層公務員或都委會。」
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