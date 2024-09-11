PS5 Pro來了！台灣9/26預購、價格2萬4280元　上市日期確定公開

PS5 加強版主機「PS5 Pro」即將登陸，索尼互動娛樂（SIE）昨（10）日晚間舉行「PlayStation 5 技術發表會」指出，正式官宣 PS5 Pro 將在年底上市，而《NOWnews》去電台灣索尼互動娛樂股份有限公司詢問，官方表示，「PlayStation 5 Pro 和國際一致，確定將於2024年11月7日在台灣推出，並在9月26日起開放預購，建議零售價為新台幣2萬4280元。」
PS5 Pro 被稱為「至今最強大的遊戲主機」，技術發表會中，PS5 Pro 主打3大項內部升級，包括「GPU 性能提升」、「光線追蹤效能翻倍」、「AI驅動強化畫面細節」，若要簡單比較 PS5 Pro 和 PS5 的差別，就是 PS5 Pro 更能夠兼顧遊戲順暢度和畫質，讓玩家不必「犧牲召喚」，而遊戲開發者也能更隨心所欲，透過技術製造更高品質、更擬真的作品。
PS5 Pro 目前售價約新台幣2萬2500元，不過要別注意的是，本次 PS5 Pro「並未隨機附帶光碟機」，也就是玩家需要自行加購 PS5 的光碟機添裝，若再額外購買支架，整套 PS5 Pro 可能要花費新台幣2萬6000元以上；雖然 Sony 也在 PS5 Pro 上提供2TB的 SSD 容量，足足是 PS5 的兩倍多，但各國玩家仍普遍認為「有點貴了」。
雖然價格確實讓人有些吃力，但很明顯 PS5 Pro 是順應 AI 風潮和遊戲產品發展越來越快速的產物，2025年絕對是遊戲大年，多款大作包含《GTA 6》、《魔物獵人 荒野》、《文明帝國7》都預計發售，獲續今年推出 PS5 Pro 就是最佳時機；當初 PS4 在2013年底上市，PS4 Pro 在2016年底上市，2020年 PS5 正式登陸，或許再過4至5年，PS6也可能要問世了。
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PS5 Pro 目前售價約新台幣2萬2500元，不過要別注意的是，本次 PS5 Pro「並未隨機附帶光碟機」，也就是玩家需要自行加購 PS5 的光碟機添裝，若再額外購買支架，整套 PS5 Pro 可能要花費新台幣2萬6000元以上；雖然 Sony 也在 PS5 Pro 上提供2TB的 SSD 容量，足足是 PS5 的兩倍多，但各國玩家仍普遍認為「有點貴了」。
雖然價格確實讓人有些吃力，但很明顯 PS5 Pro 是順應 AI 風潮和遊戲產品發展越來越快速的產物，2025年絕對是遊戲大年，多款大作包含《GTA 6》、《魔物獵人 荒野》、《文明帝國7》都預計發售，獲續今年推出 PS5 Pro 就是最佳時機；當初 PS4 在2013年底上市，PS4 Pro 在2016年底上市，2020年 PS5 正式登陸，或許再過4至5年，PS6也可能要問世了。