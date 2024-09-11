PS5 Pro來了！台灣9/26預購、價格2萬4280元　上市日期確定公開

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▲PS5 Pro 購買後「並未隨機附帶光碟機」，玩家需要自行加購 PS5 的光碟機添裝。（圖／Sony Blog）

PS5 加強版主機「PS5 Pro」即將登陸，索尼互動娛樂（SIE）昨（10）日晚間舉行「PlayStation 5 技術發表會」指出，正式官宣 PS5 Pro 將在年底上市，而《NOWnews》去電台灣索尼互動娛樂股份有限公司詢問，官方表示，PS5 Pro 被稱為「至今最強大的遊戲主機」，技術發表會中，PS5 Pro 主打3大項內部升級，包括，若要簡單比較 PS5 Pro 和 PS5 的差別，就是 PS5 Pro 更能夠兼顧遊戲順暢度和畫質，讓玩家不必「犧牲召喚」，而遊戲開發者也能更隨心所欲，透過技術製造更高品質、更擬真的作品。PS5 Pro 目前售價約新台幣2萬2500元，不過要別注意的是，，整套 PS5 Pro 可能要花費新台幣2萬6000元以上；雖然 Sony 也在 PS5 Pro 上提供2TB的 SSD 容量，足足是 PS5 的兩倍多，但各國玩家仍普遍認為「有點貴了」。雖然價格確實讓人有些吃力，但很明顯 PS5 Pro 是順應 AI 風潮和遊戲產品發展越來越快速的產物，2025年絕對是遊戲大年，，獲續今年推出 PS5 Pro 就是最佳時機；當初 PS4 在2013年底上市，PS4 Pro 在2016年底上市，2020年 PS5 正式登陸，或許再過4至5年，PS6也可能要問世了。