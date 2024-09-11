言承旭回憶「遠距離戀愛史」粉絲狂點名林志玲　林依晨表情有亮點

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▲言承旭說自己遠距離戀愛時，看到女友和自己道別很不捨，想衝過去抱住對方。（圖／言承旭 微博）

▲林依晨（右）聽言承旭（左）分享遠距離戀愛經驗談，表情相當耐人尋味。（圖／言承旭 微博）

▲言承旭從2003年開始和林志玲分分合合多年。（圖／言承旭 微博）

言承旭過去和林志玲在2003年被爆出交往，分分合合多年讓人霧裡看花，直到林志玲在2019年宣布嫁給日本男星AKIRA，這段情愛糾葛才正式畫下句點。最近言承旭在節目上提起自己「異地戀」的經歷，許多網友看了立馬聯想到林志玲，一旁的林依晨表情更是耐人尋味。言承旭最近擔任中國大陸戀愛實境節目《心動的信號7》嘉賓，看到節目中的情侶，他似乎感觸很深，並大方分享了自己的異地戀經驗：「我飛得很遠去找她，我們分開的時候她幫我叫車，我走到她幫我叫到車的路上，她跟我說再見，但我覺得她那個樣子，跟我再見的那個神情，我心裡面有100個，想要狂奔過去把她抱住，說我不想走」。網友們看到片段立刻聯想到曾和他情傳多年的林志玲，加上一旁林依晨一臉耐人尋味的表情看著他說，因此網友猜測她也是知情人士。不過也有人認為女主角可能是別人。言承旭和林志玲的戀情可以追溯到2003年，當年兩人被拍到半夜一同回到男方住處，因而傳出交往，當時雙方都保持沉默並未回應，不過之後又時常被拍到同進同出，這段戀情可以說是演藝圈公開的秘密，2005年時又因為林志玲手機送修導致兩人的浴袍合照遭到外流，間接證實關係匪淺，然而言承旭對於外流頗為不滿，甚至對外宣稱兩人「只是姐妹」，導致他們的關係一度降到冰點。兩人分分合合多年，據傳真正的分手時間是2010年，彼此也都有過新的緋聞對象，2015年林志玲被問到是否會復合時，大方回應自己並不抗拒，2017年再度被問及此事，雙方互丟皮球表示：「要看對方怎麼想」、「要看她啊，看她的態度」，同年底他們在馬來西亞被直擊一起上健身房、回飯店，世紀復合一說甚囂塵上。然而2018年林志玲參加活動時又說「我現在沒有戀情」，接著就在2019年6月林志玲和Akira閃婚，正式宣告和言承旭的這段情已成往事，之後言承旭也透過經紀人傳達對舊愛的恭喜之情。