重案／台灣恐怖食人魔陳金火！殺害女保險員、刮骨割肉丟化糞池

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2003年12月間，台中市龍井區發生一件駭人聽聞的殺人分屍案，當時28歲的施姓女保險業務員，前往龍井某機車行，時年47歲的機車行老闆陳金火，竟夥同29歲的徒弟廣德強，性侵並殺害施姓女保險員，事後為了滅證，竟將屍體肢解，丟棄在機車行水塔和化糞池內。而恐怖的是，廣德強在落網後，曾自述烹煮屍肉給陳金火食用，雖然最高院因證據不足未納入量刑，但陳金火被媒體冠上「台灣食人魔」的稱號。回顧案情，當時陳金火與徒弟廣德強，台中龍井經營的機車行，以談保險方式誘騙施姓女保險員上門，將其殺害並分屍，案發後為了湮滅證據，用美工刀削去屍體皮肉、並分屍裝袋，部分遺體被丟往化糞池、水塔。由於施女人間蒸發，家屬焦急報警處理，警方因此循線逮捕陳金火，並在水塔內找到部分屍塊，另外，施女的筆記型電腦被拿去賣掉，通訊行老闆察覺有異狀報警處理，廣德強也因此落網。恐怖的是，因為警方僅找到部分屍塊，廣德強落網後，坦承目睹陳金火殺人，並將屍塊烹煮給陳金火食用，引發喧然大波，社會各界震驚，媒體稱陳金火為「台灣食人魔」。警方偵查期間，又發現一名東海大學社會系許姓女學生，曾前往陳金火的機車行，但之後就不見蹤影，認為陳金火涉有重嫌，不過對此，陳金火堅持並未涉案，因遲遲找突破性無證據，隨著陳金火遭槍決，許女的失蹤也成為懸案。案經審理，2004年8月，台中地院一審判陳金火和廣德強死刑；2005年1月，高院二審仍判處兩人死刑；2007年9月，最高法院判決陳金火和廣德強死刑定讞。2012年12月21日，法務部批准執行陳金火、廣德強槍決，廣德強一槍斃命；陳金火因為要進行器官捐贈，由法警從右腦開一槍，腦死後緊急送往中國附醫摘除器官。由於死刑犯器捐引發人權問題，法務部為了避免引起爭議，法務部不再配合執行器捐，所以陳金火成為台灣最後一個完成器官捐贈的死刑犯。