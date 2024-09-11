台北福容週一至四「主餐買1送1」　喜來登義式披薩新口味竟有鳳梨

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福容飯店台北一館第二波買一送一活動則是自9月16日至9月30日的週一至週四，推出鎮店之寶「義式松露燉飯」買一送一。（圖／福容台北一館提供）

▲福兔耀中秋活動期間於大廳酒吧點用淡菜料理，免費招待「柚見蘇打綠」乙杯。（圖／福容台北一館提供）

▲台北喜來登的「比薩屋」義式餐廳，即日起至10月20日由義籍顧問主廚打造六款新口味披薩，還有一款是加了鳳梨的「鳳梨干貝海鮮總匯比薩」。（圖／台北喜來登提供）

▲9月16日至29日活動第二波則將推出讓人會心一笑的台人最愛、義大利人不能理解的「鳳梨干貝海鮮總匯比薩」（上）以及「伊比利火腿無花果比薩」。（圖／台北喜來登提供）

迎接開學季，福容台北一館為爸媽精算荷包，即日起至9月30日止，每週一至週四推出「開學季！買一送一限時優惠」。活動期間內於「大廳酒吧」點用「總匯三明治」及「義式松露燉飯」等主餐，即可享有買一送一超值優惠；中秋佳節家宴聚餐單點指定馬祖淡菜料理，再贈中秋應景特調。台北喜來登的「比薩屋」義式餐廳，即日起至10月20日由義籍顧問主廚打造六款新口味披薩，還有一款是加了鳳梨的「鳳梨干貝海鮮總匯比薩」。福容台北一館的大廳酒吧推出各式買一送一優惠，首波活動即日起即至明（12）日推出「總匯三明治」買一送一限時優惠(原價每份350元+10%)。酥脆中帶著鬆軟麥香的新鮮吐司，加入大量鮮蔬、牛番茄、雞蛋及火腿片，並搭配酥炸薯條。而第二波買一送一活動，則是自9月16日至9月30日的週一至週四推出鎮店之寶「義式松露燉飯」，濃郁的松露香氣與清爽奶油包覆每一粒米飯，燉飯Q彈中又帶點米心口感，以新鮮菇類及翠綠豌豆點綴其中，此道料理更是素食主義者的最愛，原價每份420元+10%，9月16日開始，在週一～四享有買一送一。此外，即日起至9月17日，凡於「福粵樓 港式飲茶」及「大廳酒吧」單點馬祖淡菜島嶼極鮮海味，免費招待主廚精選開胃菜「山楂蜜冬瓜」乙道(價值180元+10%)或中秋應景特調「柚見蘇打綠」乙杯(價值180元+10%)。緊接著928教師節，凡教職人員持相關證件於9月28日及9月29日兩日於「福粵樓 港式飲茶」用餐，免費贈送「椰汁西米露」乙份(價值120元+10%)；於「大廳酒吧」用餐則免費贈送青梅竹馬特調飲品乙杯(價值180元+10%)。至於台北喜來登，則有全新口味披薩。館內擁有義大利APN拿坡里比薩職人協會的「比薩屋」義式餐廳，即日起至10月20日由義籍顧問主廚以經典義大利食材混搭台灣在地風味，打造六款讓義大利人也喜愛的全新口味比薩。比薩屋義式餐廳擁有超過三十年的歷史，由義大利籍名廚監製遵循正宗的拿坡里比薩手法，保留傳統龍眼木柴燒窯烤，餅皮薄軟、餅緣澎彈帶焦香，現點現做的正統義式美味。首兩週打頭陣的「義式開心果火腿比薩」選用西西里的開心果醬與歷史悠久的義大利開心果香腸Mortadella完美結合，微脆口感結合開心果的香氣，點綴香濃的絲綢乳酪與水滴甜椒，讓人垂涎三尺的經典美味。「義大利比薩餃」則是拿波里地區經典的街頭美食，外酥內軟的餅皮包裹著維吉尼亞火腿、義式沙拉米臘腸與牽絲莫札瑞拉起司，豐富餡料顯現酥脆鹹香。9月16日至29日活動第二波則將推出讓人會心一笑的台人最愛、義大利人不能理解的「鳳梨干貝海鮮總匯比薩」以及「伊比利火腿無花果比薩」，前者由義大利主廚以手工熬煮的台灣金鑽鳳梨醬取代鳳梨片，搭配北海道生食級干貝與虎蝦，結合酥脆培根、絲綢乳酪，並點綴上清香羅勒與手工青醬，風味噴香宜人。而9月30日至10月20日第三波則呈現主廚獨創「包餡捲餅造型」的特色比薩「松露羅馬豬肉捲比薩」，還有多種配料的「龍蝦臘腸番茄比薩」。6款全新口味比薩，每款980元+10%起。