2026北市長選舉王世堅有望拿下？最新民調曝　與蔣萬安差距超驚人

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距離2026九合一縣市長選舉還有2年時間，不過各陣營將派出誰參選，外界都相當關注。《短新聞》10日公布的最新民調，若民進黨在首都台北市派出立委王世堅參選，與現任台北市長蔣萬安支持度差距是最小的，王世堅以32.3%支持度對比蔣萬安52.7%。《短新聞》10日公布民調，目前民進黨被點名參選台北市長的人選包括立委王世堅、吳思瑤以及外交部長林佳龍，而結果顯示，王世堅以34.5%領先，林佳龍18.2%，吳思瑤則為17.0%。若以行政區分析，皆以王世堅比例較高，支持度皆超過2成5，其中南港區及信義區支持比例分別為49.8%及48.2%，將近5成。民調也顯示，若與蔣萬安進行對比，分別為王世堅32.3%對蔣萬安52.7％、林佳龍28.1％對蔣萬安57％、吳思瑤27.9%對蔣萬安59.1％。其中以王世堅對蔣萬安的差距最小，是最具潛力的人選。王世堅在中間選民支持度達到26.6%，明顯高於林佳龍9.7%、吳思瑤僅5.5%，王世堅支持者有突破民進黨同溫層，有實力為民進黨開拓更多的台北市選票。本次民調《短新聞》委託循證民調公司執行，調查時間：2024/9/2-9/4。調查對象：戶籍在台北市且年滿20歲以上民眾；抽樣方法：以電話資料庫系統隨機抽樣。完成樣本數：1,069(95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3.00%)。