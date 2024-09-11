轟「黨檢媒複合體」共生　李彥秀：人民成政治血滴子待宰羔羊

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近日民眾黨主席柯文哲陷入京華城司法案，卻有特定媒體不斷踢爆案情內幕，遭質疑檢調洩密，對此，國民黨立委李彥秀今（11）日直言，人民已成為政治血滴子下待宰的羔羊。李彥秀指出，獨立的司法檢調體系，不僅是法律與正義的最後一道防線，民主政治最重要的基石，更是我們引以為傲的「台灣價值」。李彥秀感嘆，很遺憾，從前總統馬英九的「三中案」，到現在柯文哲疑似涉入「京華城案」，以及國民黨立委徐巧芯也被指控與「京華城案」相關，都是檢調透過特定媒體放話，嚴重違反偵查不公開，之後則以「不予證實」製造外界的想像與操作的空間。李彥秀直言，原本應該中立與獨立辦案的檢調系統，不僅成為政治話語的中央廚房，更淪為第一線衝鋒陷陣的敢死隊，「讓人民對司法檢調體系的信任，成為政治血滴子下待宰的羔羊，」這不僅僅是民眾黨質疑的「賴清德黨檢體系」，更是從民進黨、檢調系統，到綠媒側翼的共生結構。「黨檢媒的政治複合體巨獸，正在吞噬國人殘存的司法信賴。」李彥秀痛批，當媒體記者可以公開自爆「這條檢調的線經營七年，」根本就是將檢調人員當成豢養的小弟，請問，檢調人員可以不生氣嗎？請問，台灣人民可以不憤怒嗎？李彥秀更提到，促轉會「東廠風波」時，副主委張天欽曾說過「影射的殺傷力最強」、「如果沒有操作，很可惜」。柯文哲疑似涉入「京華城案」不但影響當事人聲譽、台灣政黨政治發展，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。李彥秀認為，不論你喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都是不容動搖的價值，保護當事人基本人權，更是司法體系得以存續的關鍵，不應該因人而異，黨同伐異。「今天的柯文哲，可能就是明天的你我。」這次廉檢整個偵辦的過程，就是一篇非常失敗的負面教材。「黨檢媒複合體的共生結構、部分檢廉人員的配合演出，才是讓檢廉斯文掃地的主因」李彥秀認為，樂見不同政黨藉由提案修法來開啟檢方洩密與偵查程序的制度檢討，作為民意代表，更會監督把關法務部的預算與執行，「藉由偵查不公開確保程序正義，來追求實質正義」，2300萬台灣人民沒有人能置身事外。