舊iPhone回收內行不找官方！公認最賺地點曝光：5年前舊機仍有6千

蘋果日前推出最新iPhone 16系列四款新機，在這週五（13）日就開始預購，不少果粉也將要把自己的舊機給回收，通常多數人都會用蘋果官方的舊換新Trade In的方案，因為相當方便，但其實蘋果官方的回收價格在業界並不甜，反而內行人都是在通訊行經過比價之後，將手機回收給通訊業者，再去官網買新機還比較划算。
iPhone舊機回收「蘋果官方」只是方便！行情價不是最高
以去年iPhone 15系列新機上市之後，按照慣例4款iPhone 14系列機種會加入舊換新Trade In，結果後來開賣一段時間之後，蘋果悄悄下調回收價格，其中像是iPhone 14 Pro Max從最高換購價3萬900元變成2萬7000元；而iPhone 14 Pro也從最高收購價2萬7800元降到2萬2600元，而這還只是最高價的浮動，實際狀況還是要到場才能評估。
蘋果的回收價格內行人都知道「肯定不是最高」，只不過會需要回收舊機，大部分都是有購入新機的需求，蘋果透過這樣的模式，讓客人可以在同一地點回收舊機並且折抵新機價格，對於比較不想麻煩行事的人來說，還是有一定的需求。
舊手機回收公認最賺地點！通訊行敢開敢收
那麼如果你是不怕麻煩的人，那麼舊手機到底應該送到哪裡去呢？答案就是「通訊行」，只要貨比三家，多問幾間就能問出自己手上的舊機最好價格。讓通訊行回收舊機最大的優點，就是通常回收價格一定比蘋果官方還要高，他們因為也附設專業的維修團隊，因此在整新二手機方面成本大幅降低，就能把這些本來要支出的成本回饋給客人，是不少人舊機回收公認最賺的地點。
唯一的缺點就是一定要貨比三家！適合比較會做功課類型的民眾，《NOWnews》記者曾經要賣掉一支三星Galaxy Z Flip 4，甚至連封膜都沒有拆，結果總共詢問8家通訊行，價格從12000元至20000元都有，價差非常大，最重要的就是要上網爬文、看通訊行評價，有些通訊行愛話術客人，有些則是敢開敢收，一切都要靠自己認真比對價碼再做決定。
舊iPhone回收行情找通訊行價更高！真實回收價差異比對
記者目前使用的手機為iPhone 12，從蘋果官方舊換新Trade In方案中估價，如果手機完好如初的話，殘值剩下5000元；但因為還是有邊框擦傷的情況，結果選擇手機不是完好如初後，價格瞬間只能給出1200元起跳的區間，想必大家都懂這個概念，只要是A至B的區間，往往都只能是A附近的價碼。
實際詢問台南東區強強滾黃雅貞店長，在評估完記者的iPhone 12外觀以及功能、電池健康度後，預估可以收到3500元至4000元的價碼，明顯略高蘋果官方；傑昇通信在8月回收的iPhone當中，連5年前的舊機iPhone 11最高回收價達到6100元；iPhone 12也有7070元。因此如果你接下來是要買iPhone 16想要回收舊機的人，不嫌麻煩的話，多做點功課，找通訊行回收一定會比較賺哦！
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以去年iPhone 15系列新機上市之後，按照慣例4款iPhone 14系列機種會加入舊換新Trade In，結果後來開賣一段時間之後，蘋果悄悄下調回收價格，其中像是iPhone 14 Pro Max從最高換購價3萬900元變成2萬7000元；而iPhone 14 Pro也從最高收購價2萬7800元降到2萬2600元，而這還只是最高價的浮動，實際狀況還是要到場才能評估。
蘋果的回收價格內行人都知道「肯定不是最高」，只不過會需要回收舊機，大部分都是有購入新機的需求，蘋果透過這樣的模式，讓客人可以在同一地點回收舊機並且折抵新機價格，對於比較不想麻煩行事的人來說，還是有一定的需求。
舊手機回收公認最賺地點！通訊行敢開敢收
那麼如果你是不怕麻煩的人，那麼舊手機到底應該送到哪裡去呢？答案就是「通訊行」，只要貨比三家，多問幾間就能問出自己手上的舊機最好價格。讓通訊行回收舊機最大的優點，就是通常回收價格一定比蘋果官方還要高，他們因為也附設專業的維修團隊，因此在整新二手機方面成本大幅降低，就能把這些本來要支出的成本回饋給客人，是不少人舊機回收公認最賺的地點。
唯一的缺點就是一定要貨比三家！適合比較會做功課類型的民眾，《NOWnews》記者曾經要賣掉一支三星Galaxy Z Flip 4，甚至連封膜都沒有拆，結果總共詢問8家通訊行，價格從12000元至20000元都有，價差非常大，最重要的就是要上網爬文、看通訊行評價，有些通訊行愛話術客人，有些則是敢開敢收，一切都要靠自己認真比對價碼再做決定。
舊iPhone回收行情找通訊行價更高！真實回收價差異比對
記者目前使用的手機為iPhone 12，從蘋果官方舊換新Trade In方案中估價，如果手機完好如初的話，殘值剩下5000元；但因為還是有邊框擦傷的情況，結果選擇手機不是完好如初後，價格瞬間只能給出1200元起跳的區間，想必大家都懂這個概念，只要是A至B的區間，往往都只能是A附近的價碼。
實際詢問台南東區強強滾黃雅貞店長，在評估完記者的iPhone 12外觀以及功能、電池健康度後，預估可以收到3500元至4000元的價碼，明顯略高蘋果官方；傑昇通信在8月回收的iPhone當中，連5年前的舊機iPhone 11最高回收價達到6100元；iPhone 12也有7070元。因此如果你接下來是要買iPhone 16想要回收舊機的人，不嫌麻煩的話，多做點功課，找通訊行回收一定會比較賺哦！
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