舊iPhone回收內行不找官方！公認最賺地點曝光：5年前舊機仍有6千

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▲蘋果的舊換新Trade In方案回收價格內行人都知道「肯定不是最高」，但就是方便，可以直接折抵新機價格。（圖/Apple官網）

▲通訊行的舊機回收價格公認是相對比較賺的地點，但也要挑對通訊行，不要找到會話術的業者。（圖/台南東區強強滾通訊行提供）

▲傑昇通信門市今年7月回收的手機排行，在上月底的最高回收價格iPhone 11都還有6千元，蘋果官方iPhone 11最高只有4900元。（圖／官方提供）

蘋果日前推出最新iPhone 16系列四款新機，在這週五（13）日就開始預購，不少果粉也將要把自己的舊機給回收，通常多數人都會用蘋果官方的舊換新Trade In的方案，因為相當方便，以去年iPhone 15系列新機上市之後，按照慣例4款iPhone 14系列機種會加入舊換新Trade In，結果後來開賣一段時間之後，蘋果悄悄下調回收價格，，而這還只是最高價的浮動，實際狀況還是要到場才能評估。，只不過會需要回收舊機，大部分都是有購入新機的需求，蘋果透過這樣的模式，，只要貨比三家，多問幾間就能問出自己手上的舊機最好價格。讓通訊行回收舊機最大的優點，唯一的缺點就是一定要貨比三家！適合比較會做功課類型的民眾，，有些通訊行愛話術客人，有些則是敢開敢收，一切都要靠自己認真比對價碼再做決定。記者目前使用的手機為iPhone 12，，想必大家都懂這個概念，只要是A至B的區間，往往都只能是A附近的價碼。實際詢問台南東區強強滾黃雅貞店長，因此如果你接下來是要買iPhone 16想要回收舊機的人，不嫌麻煩的話，多做點功課，找通訊行回收一定會比較賺哦！