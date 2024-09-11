香港羽球公開賽／台灣雙塔2：0擊敗地主組合！重新合體闖男雙16強

我是廣告 請繼續往下閱讀

超級500系列香港羽球公開賽今（11）日男雙項目的第一場比賽，由「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤對決香港組合呂俊瑋／洪魁駿，我國搭檔在此役首局跨過難關之後，次局秋風掃落葉，最終以局數2：0取勝，闖進到男雙16強。王齊麟在台北羽球公開賽和老搭檔李洋再度於主場合拍，不過可惜在男雙16強輸給了楊博涵／劉廣珩的組合，無緣挑戰冠軍。在該屆賽事落幕後，王齊麟也出席李洋的退役儀式，為與自己攜手拿下奧運雙金的夥伴完成溫馨的最後一舞。今天的香港羽球公開賽，「台灣雙塔」再度合體，本站打出好成績將能幫助他們快速提升積分，面對地主組合呂俊瑋／洪魁駿，他們首局纏鬥到22：22，定住壓力拿下，第2局就相對輕鬆地以21：8勝出。王齊麟和邱相榤在合體之後的表現很不錯，日本公開賽擊敗過前世界冠軍組合寶木卓朗／小林優吾，韓國公開賽則打進到4強，以一個非傳統的男雙組合來說，他們利用身體素質給壓力的打法，壓迫力十足，成效也很不錯。