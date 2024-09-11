「小沈1500」還不能當收賄鐵證！他曝檢方偵辦困境　難起訴柯文哲

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，有媒體報導，檢廉在柯文哲家搜出有寫「沈慶京1500」的隨身碟，疑似是收賄證據。但資深媒體人黃揚明說，檢方到目前為止還找不到可疑金流，即使有這隨身碟，只要柯文哲的解釋說得通，北檢也很難起訴。黃揚明在網路節目《阿姊反抗軍》中分析，檢方辦柯文哲，究竟是圖利還是收賄？如果是圖利罪起訴，檢方必須證明柯文哲「明知違法」，第二是柯文哲有全程參與、積極介入的事實，但柯文哲只要一一否認就好，未來雙方在法庭上的攻防空間還很大。黃揚明說，圖利罪的舉證難度較高，刑度較低，收賄則相反，雖然認定較簡單，但刑度較重，檢方只要找到柯文哲的可疑金流就好辦，但過去柯文哲兩次羈押庭，檢方也都還沒有真憑實據證明柯文哲收賄，且另一方面，檢方如果要蒐證，羈押柯文哲的時間越久，民眾黨的反彈聲量也會更大。