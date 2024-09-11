辦柯文哲卡關？他揭檢方不斷放「情境證據」目的　勸陳佩琪少發言

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，但部分特定媒體不斷獨家報導檢方偵辦進度，遭質疑違反偵查不公開。資深媒體人謝寒冰說，北檢偵辦應該不太樂觀，否則也不用放出這麼多「情境證據」來讓外界覺得柯文哲有貪污，他也勸柯妻陳佩琪最近最好越少發言越好。謝寒冰在《新聞大白話》中說，週刊爆料柯文哲案的說法一變再變，先是說有可疑金流，但金額都不一樣，最新的說法是陳佩琪透過ATM存大筆現金，但用2年以上的時間存個幾百萬，很奇怪嗎？重點應該在這筆錢的來源，這也是檢方目前最大困擾，始終找不到真憑實據證明柯文哲的金流，因此才需要不斷放出這麼多「情境證據」來讓外界覺得柯文哲有貪污。謝寒冰也說，至於周刊還爆出，另一台北市前市長黃大洲也曾支領威京集團200萬元，但如果黃大洲真的收過200萬，為什麼現在沒有成為被告、連約談都沒有約談？表示這個帳冊恐怕根本就跟京華城案實際上沒有關係。