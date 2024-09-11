砲轟北檢辦超思蛋牛步、辦柯文哲飆速　民眾黨團嗆刪畜產會預算

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民眾黨繼砲打新竹兒童醫院容積率涉圖利之後，立院黨團今（11）日再拿超思蛋跟黨主席柯文哲案「比一比」。黨團指出，超思案有金流、有證據，但北檢辦了1年有約談時任農業部長陳吉仲、畜產會林聰賢嗎？反觀北檢辦柯文哲案，沒金流、沒證據，竟火速押人取供。黨團也放話本會期將刪除中央畜產會預算，副總召吳春城更表示，若綠營還是如上會期一樣專制不溝通，「後果自負」。民眾黨立院黨團今天由副總召吳春城率4位立委召開記者會，「雙黃」總召黃國昌、立委黃珊珊跟幹事長麥玉珍3人則缺席。立委張啓楷指出，監察院針對超思案已糾正農業部及中央畜產會，並函送北檢調查，「但北檢開始調查了嗎？還是都在忙柯文哲？」他並質疑，超思案1年多來至少已被告發6案，為何北檢現在全部都只有柯文哲的消息，根本是「選擇性辦案、政治性辦案」。立委林國成也質疑北檢政治辦案、司法雙標，超思案跟柯文哲京華城案一樣都是涉及圖利，但北檢卻從未說明超思案辦到哪裡，「如果有，請趕快對台灣人民說。」民眾黨團質疑，北檢對超案的偵辦蓄意牛步化，但對柯文哲卻是刻意飆速，政治辦案非常明顯。張啓楷強調，立院本會期是預算會期，黨團將會提案刪除中央畜產會預算；此外，若北檢辦案持續荒腔走板下去，民眾黨也會做民調調查人民意見，審慎評估如何處理法務部跟北檢的預算。