蠟筆小新闖進7-11！獨家40款週邊　阿呆搖頭公仔、小新便當組必收

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▲7-11全店精品全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動特別開發多款阿呆專屬的周邊商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量隨機絨毛萬用提袋，共2款，分別為小新款、阿呆款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲分別為33公分高小新款、36公分高阿呆款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量摺疊桌：共2款，分別為小新款、阿呆款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量阿呆掛鐘，消費不限金額+499元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量304不鏽鋼便當盒提袋組：399元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量書本夜燈，799元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量公仔手機掛繩399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量無線滑鼠；限量無線鍵盤。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量直式後背包、限量摺疊飲料袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲中秋烤肉新料理！蠟筆小新聯名款日本夾心起司炙烤後外皮金黃酥脆、內餡爆漿一吃就難以抗拒（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

搞怪又無俚頭的蠟筆小新進軍7-11了！將自9月18日推出「蠟筆小新vs阿呆」逾40款限量周邊、好入手價最低299元起，包括阿呆掛鐘、蠟筆小新便當提袋組，還有幼兒園制服造型的絨毛娃娃，搞怪又可愛的造型，粉絲必收。大人小孩都愛的日本漫畫《蠟筆小新》陪伴跨世代成長，觀察蠟筆小新的好朋友-阿呆沉默寡言，臉上總是掛著長鼻涕的標誌深植人心，擄獲一批忠實粉絲，此次7-11全店精品全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動特別開發多款阿呆專屬的周邊商品。包含絨毛娃娃、太陽能模型搖頭公仔、摺疊桌、無線充電盤、安全帽、公仔模型香氛擴香瓶，還有阿呆的經典標誌鼻涕創意變身為時針、分針的「限量阿呆掛鐘」，24小時擺動超動感、逗趣十足，小鈴鐺設定好準時9月18日15:00起就近全台7-11門市輕鬆入手。◾限量隨機絨毛萬用提袋：共2款，分別為小新款、阿呆款。499元款式隨機。◾限量絨毛娃娃：共2款，分別為33公分高小新款、36公分高阿呆款。499元換購可指定款式。◾限量太陽能模型搖頭公仔：共2款，分別為小新款、阿呆款。249元換購1款，可指定款式。◾限量鑰匙座+公仔鑰匙圈：共2款，分別為小新款、阿呆款。599元換購1款，可指定款式。◾限量摺疊桌：共2款，分別為小新款、阿呆款。599元換購1款，可指定款式。◾限量無線充電盤：共2款，分別為小新款、阿呆款。499元換購1款，可指定款式。◾限量安全帽：共2款，分別為小新款、阿呆款。799元換購1款，可指定款式。◾限量公仔模型+聯名香氛擴香瓶：共2款，分別為小新款、阿呆款。799元換購1款，可指定款式。◾限量阿呆掛鐘：499元換購1款◾限量304不鏽鋼便當盒提袋組：399元換購1款◾限量書本夜燈：799元換購1款◾限量疊疊樂：599元換購1款◾限量積木公仔：449元換購1款◾限量小新磁吸充電盤：699元◾限量公仔造型數字電子鐘：599元◾限量口袋行動電源(Lightning)(Type-C)：799元◾限量公仔手機掛繩：399元◾限量無線滑鼠：499元◾限量無線鍵盤：699元◾限量GaN智能快速充電器：499元◾限量不鏽鋼泡麵碗：449元◾限量陶瓷馬克杯：299元◾限量大開口保冷袋：249元◾限量900ML冰霸杯：459元◾限量480ML保溫瓶：459元◾限量摺疊飲料袋：229元◾限量涼被：699元◾限量床包三件組：雙人款599元加大款699元◾限量行李箱保護套：L款599元；M款529元◾限量折疊旅行袋：899元◾限量後背包：799元◾限量收納二件：499元◾限量直式後背包：529元◾限量票卡零錢包：249元◾限量證件套：209元◾限量帽子造型收納包：329元此外，今年中秋節必考美食，「日本夾心起司餃」年度限量日本製造直送，首度推出蠟筆小新聯名包裝，每袋內有9枚入。不僅可以退冰後直接優雅地品嚐起司，升級吃法則是放入氣炸鍋，以170度氣炸約6分鐘左右，外皮金黃酥脆、內餡爆漿的口感許多人一吃就愛上。適逢中秋節烤肉旺季，在聚會上端出日本夾心起司餃，稍做炙烤後即化身驚艷親友的一道小點心，增添中秋烤肉料理的豐富趣味。即日起在 SUNFRIEND MOUTH 官網獨家販售，10包箱購價1999元再享免冷凍運費。