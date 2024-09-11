示警藍白三招操作司法不信任　吳思瑤：民進黨不會下指導棋

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，國民黨也砲轟是追殺政敵，對此民進黨立院黨團今（11）日召開記者會，幹事長吳思瑤表示，這段時間藍白操作司法不信任三手法，包括圍魏救趙帶風向、刻意摧毀司法人員公信力與錯誤類比來轉移焦點，呼籲民眾要注意慎防，政治立場可以不同，但面對司法調查態度應該要一致，就是尊重司法獨立辦案，更強調民進黨不會對司法檢調下指導棋、帶風向或進行輿論壓力。吳思瑤說，這段時間藍白操作司法不信任三手法，要為民眾打預防針、設立安全防火牆，首先第一招是圍魏救趙帶風向，進行政治操作塑造司法選擇性辦案假象，如同民眾黨要求加速超思雞蛋案偵辦速度，就屬這類。其次是揭發個別檢調人員之不當言行，刻意摧毀司法人員公信力，吳思瑤表示，調查局有部分人員言行被揭發，讓民眾有負面印象，作為惡意摧毀公信力的政治操作。第三是拿其他案件錯誤類比，舊案重炒轉移焦點。吳思瑤說，如同這段時間看到的，民眾黨合理化京華城容積獎勵，拖其他案件下水，如高雄國賓飯店改建案或新竹馬偕兒童醫院，進行不倫不類的比較，就是為了替柯文哲脫身，合理化京華城容積獎勵，如新竹馬偕兒童醫院是公益性的容積移轉，獲利的是市民，民眾黨卻刻意無視與圖利財團完全不同。吳思瑤最後表示，呼籲社會大眾要注意與慎防，別因個案來摧毀司法公信力，這對台灣民主法治都傷害，政治立場可以不同，但面對司法調查態度應該要一致，尊重司法獨立辦案，民進黨團過去、現在與未來都不會對司法檢調下指導棋、帶方向或進行輿論壓力，大家一起守護司法正義。